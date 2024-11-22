廢土前進彰化偏鄉輾出「鱷魚裂紋」 鄉代鼓勵檢舉超載

中央今年起推動均衡城鄉發展計畫，彰化縣芳苑鄉獲補助420萬元，自籌40萬元，將施做被當地民眾稱作像「鱷魚裂紋」的3條鄉道；鄉公所今表示，已請鄉民代表及各村長回報待修道路，鄉公所依輕重緩急表列作為提報計畫的依據。

芳苑鄉均衡城鄉發展計畫，第一梯次提報新寶村永豐巷、新生村新復路二段720巷111弄、漢寶村芳漢路1段226巷，獲核定補助420萬元，鄉公所負擔40萬元，地方認為支付不到50萬元可修復三條路，直呼划算。

待修3條鄉道中的漢寶村芳漢路1段226巷，地方公認被砂石車輾壓損壞，鄉代陳國表示，砂石車載廢土頻繁進出，特定人士得到填土利益，廣大村民承受路面多次損壞、一修再修的苦果，他願受理檢舉砂石車超重，由他出面扮黑臉得罪人，阻止壓壞路面的狀況。

鄉代會主席陳禮模說，芳苑鄉是窮鄉，建設經費步步靠上級幫忙，申請經費不容易，希望鄉民愛護公共建設，讓道路用得長久又安全。