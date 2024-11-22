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廢土前進彰化偏鄉輾出「鱷魚裂紋」 鄉代鼓勵檢舉超載
中央今年起推動均衡城鄉發展計畫，彰化縣芳苑鄉獲補助420萬元，自籌40萬元，將施做被當地民眾稱作像「鱷魚裂紋」的3條鄉道；鄉公所今表示，已請鄉民代表及各村長回報待修道路，鄉公所依輕重緩急表列作為提報計畫的依據。
芳苑鄉均衡城鄉發展計畫，第一梯次提報新寶村永豐巷、新生村新復路二段720巷111弄、漢寶村芳漢路1段226巷，獲核定補助420萬元，鄉公所負擔40萬元，地方認為支付不到50萬元可修復三條路，直呼划算。
待修3條鄉道中的漢寶村芳漢路1段226巷，地方公認被砂石車輾壓損壞，鄉代陳國表示，砂石車載廢土頻繁進出，特定人士得到填土利益，廣大村民承受路面多次損壞、一修再修的苦果，他願受理檢舉砂石車超重，由他出面扮黑臉得罪人，阻止壓壞路面的狀況。
鄉代會主席陳禮模說，芳苑鄉是窮鄉，建設經費步步靠上級幫忙，申請經費不容易，希望鄉民愛護公共建設，讓道路用得長久又安全。
鄉長林保玲表示，這3條道路都是村長根據村民的反映，鄉公所實地勘查後彙報中央爭取經費修，都已發包並在路面噴上開挖日期及施工長度，預計12月上旬可完工，為維持使用強度，都將採用低密度水泥鋪底，上面覆蓋柏油；政府公帑來之不易期盼民眾珍惜，一起維護道路品質保障交通安全。
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