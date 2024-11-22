彰化縣各農會改選總幹事候聘登記 縣農會由呂佩臻角逐

彰化縣各級農會改選總幹事候聘人登記作業今天截止登記，除芳苑鄉農會有2人登記外，其餘都是1人登記；縣農會現任總幹事張建豐未登記，由前彰化農田水利會會長呂炉山之女、現任溪州農會會計主任呂佩臻登記，張建豐將是縣府農業處長熱門人選。

彰化縣農會本屆三巨頭是理事長蕭景田、常務監事張瀚天及總幹事張建豐，下屆三巨頭在地方有力人士運作下，將有新的組合，理事長內定由彰化縣議會前副議長、埔鹽鄉前鄉長楊福地接任、常務監事是縣議員黃正盛，總幹事則由前彰化農田水利會會長呂炉山之女、現任溪州鄉農會會計主任呂佩臻出線，也是唯一登記遴選。

呂佩臻說，她在農會基層服務約20年，如果有機會獲聘縣農會總幹事，一定會做為農民的後盾，協助各鄉鎮市農會推廣農特產品。

現任縣農會總幹事張建豐在此一情勢下，未辦理候聘登記。不過，據悉他將獲安排，出任目前懸缺的彰化縣政府農業處長，他除了有農業專業且與各農會熟悉外，更是縣長王惠美競選連任時的競選總部發言人，口才便給，反應快，被認為可以勝任農業處長，但他表示不知情。

張建豐說，他在彰化縣農會總幹事四年任內，提升了東勢林場網路聲量，協助各鄉鎮市農特產品整合行銷，以及縣農會營運績效的成長，相信新的縣農會團隊，也會有更好的成績表現。

農業處指出，彰化縣各級農會改選總幹事候聘人登記作業，計有28人參加候聘登記，現任總幹事計24人登記，3人未登記；新人有4人登記；芳苑鄉農會有2人登記，分別是埤頭國中總務主任謝永成、芳苑農會職員洪翊桓登記，他們各獲農會新舊勢力的支持，其餘農會均只有1人登記。

完成總幹事候聘人登記者，除了縣農會呂佩臻、埔心鄉徐彩瑜及芳苑鄉農會謝永成、洪翊桓非現任外，其餘24人均是現任，分別是彰化市白閔傑、鹿港鎮梁竣傑、和美鎮謝燕如、員林市黃豐盛、溪湖鎮陳金源、北斗鎮陳瑩昇、 田中鎮張瑞欽、二林鎮邱士平、線西鄉王嘉琪、伸港鄉楊忠諺、福興鄉林坤宏、芬園鄉黃翊愷、花壇鄉顧碧琪 、秀水鄉吳明信、埔鹽鄉楊鶉禎、大村鄉廖瑞樺、永靖鄉陳翠玲、社頭鄉蕭良珍、二水鄉羅崴騰、田尾鄉吳政憲、埤頭鄉王宋民、大城鄉蔡南輝、竹塘鄉詹光信、溪州鄉彭顯斌。