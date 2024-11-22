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看布袋戲感受台語之美 12/7彰化邀親子同樂

中央社／ 彰化22日電

文化部攜手光興閣掌中劇團舉行台語文主流推廣親子體驗市集，以台語布袋戲為活動主軸，12月7日將於彰化縣南北管音樂戲曲館登場，讓大小朋友在歡愉氛圍中感受台語之美。

彰化縣文化局今天發布新聞稿指出，活動以台語布袋戲為中心，結合戲偶體驗、戲曲館導覽、文創市集，打造沉浸式台語文化體驗，歡迎大家共襄盛舉，一起輕鬆學台語，感受本土文化深厚底蘊與迷人風華。

這次演出台語布袋戲「阿兜仔遊台灣II」，以詼諧逗趣風格帶領觀眾穿梭於台灣在地文化情境中，配合有獎問答等互動，讓觀眾加深對台語認識，演出時間為上午10時40分、下午2時10分共2場，採索票入場。

當天上午9時30分、下午1時有南北管音樂戲曲館導覽；上午10時及下午1時30分有布袋戲偶體驗，讓民眾親手操作戲偶，均採事前登記。

文化局表示，光興閣掌中劇團成立於1961年，為彰化地區歷史悠久布袋戲團隊，多次榮獲傳藝金曲獎評審團獎，近年常受邀至國外演出，今年更成為彰化首個獲選國家文化藝術基金會扶植的表演團體。

台語 布袋戲

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