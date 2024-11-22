三井台中港OUTLET皮克斯主題燈造景 麗寶跨年演唱會煙火秀

下月就是耶誕節，即日起至明年2月28日，MITSUI OUTLET PARK 台中港店推出「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭」，麗寶樂園渡假區則安排2025麗寶跨年演唱會煙火秀。

三井OUTLET台中港店這次集結迪士尼皮克斯經典電影「怪獸電力公司」、「玩具總動員」、「腦筋急轉彎」中，眾多角色設計一次登場，還有3米高「毛怪蘇利文」大型氣偶、5米高「暖心相遇」耶誕樹讓遊客拍照打卡。

現場還有充滿耶誕氛圍的繽紛光影和燈飾點綴，指定時間設施內將飄起翩翩雪花，雪花秀時間包含12月7日到29日每周六、日、12月25日、1月1日中午1點到晚上7點，每15分鐘一回。