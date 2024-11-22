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三井台中港OUTLET皮克斯主題燈造景 麗寶跨年演唱會煙火秀

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
即日起至明年2月28日，MITSUI OUTLET PARK 台中港店推出「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
即日起至明年2月28日，MITSUI OUTLET PARK 台中港店推出「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

下月就是耶誕節，即日起至明年2月28日，MITSUI OUTLET PARK 台中港店推出「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭」，麗寶樂園渡假區則安排2025麗寶跨年演唱會煙火秀。

三井OUTLET台中港店這次集結迪士尼皮克斯經典電影「怪獸電力公司」、「玩具總動員」、「腦筋急轉彎」中，眾多角色設計一次登場，還有3米高「毛怪蘇利文」大型氣偶、5米高「暖心相遇」耶誕樹讓遊客拍照打卡。

現場還有充滿耶誕氛圍的繽紛光影和燈飾點綴，指定時間設施內將飄起翩翩雪花，雪花秀時間包含12月7日到29日每周六、日、12月25日、1月1日中午1點到晚上7點，每15分鐘一回。

麗寶樂園渡假區舉辦2025麗寶跨年演唱會，今年是第9年，每年吸引超過10萬名遊客湧入渡假區，今年卡司有金曲歌后「waa魏如萱」、人氣樂團「美秀集團」、夢囈系歌手「吳獻Osean」及Z世代創作歌手「JOYCE就以斯」等。

即日起至明年2月28日，MITSUI OUTLET PARK 台中港店推出「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
即日起至明年2月28日，MITSUI OUTLET PARK 台中港店推出「PIXAR 皮克斯主題造景-繽紛光之祭。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
麗寶跨年夜當天還有全台最大的「天空之夢」摩天輪動畫秀，加上璀璨煙火秀。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶跨年夜當天還有全台最大的「天空之夢」摩天輪動畫秀，加上璀璨煙火秀。圖／麗寶樂園渡假區提供

演唱會 跨年 麗寶樂園

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