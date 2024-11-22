台中沙鹿義聖宮慶成建醮大典 祈福繞境30日將登場
台中沙鹿義聖宮將舉行「歲次甲辰科年祈安三朝五永日慶成建醮大典，明年12月6日至12月10日，將舉辦一系列祈福儀式與繞境活動，活動起駕儀式本月30日正式開始，有來自各界的陣頭共同參與。
義聖宮主委吳卯水表示，該宮民國97年入火安座，神明先安置，陸續完成宮廟建築，日前一名土地仲介專員到宮廟參拜，提及宮廟後方有價值1000多萬元土地要賣，主委之妻葉貴香表示，沒有那麼多資金可以購買，因為新廟剛完成，還要辦建醮。
後來忠興織造董事長郭元瑾邀請吳卯水夫妻喝咖啡，並約看完土地後，郭元瑾董事長表示願意購買土地捐給宮廟，歷經3個小時即促成此事；廟方表示，未來宮廟後方將開發成小型公園，讓民眾有休閒運動地方。
這次建醮活動由主委吳卯水主導，建醮主委蕭旭翔負責具體安排，建醮大總理陳建甫及總醮主斗首，郭元瑾將全力協助，確保活動圓滿成功。
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