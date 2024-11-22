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2025台中跨年晚會 首波表演名單韓星輝人Whee In、告五人亮相

中央社／ 台中22日電
輝人。圖／台中市政府提供
輝人。圖／台中市政府提供

2025台中跨年晚會將於水湳中央公園舉行，台中市政府今天公布首波表演名單，分別是來自韓國的「OST妖精」輝人Whee In與華語新天團「告五人」。

台中市新聞局長欒治誼說明，2025台中跨年晚會將在水湳中央公園登場，12月31日晚上6時開始暖場演出，並於當晚7時正式開場，長達6小時、超過18組超強卡司接力登台飆唱，陪伴大家迎向2025年到來。

欒治誼表示，今年晚會由三立電視、群健電視及台視聯合製播，並透過三立都會台、台視、TBC台中資訊台、高點綜合台、台灣大哥大MyVideo同步直播，邀請大家一同參與這場盛大音樂盛典，共同感受台中跨年的獨特魅力。

台中市新聞局表示，韓國人氣女團MAMAMOO成員輝人Whee In，今年完成亞洲、歐洲、美洲等17個城市巡演，年初在台北TICC及高流的個唱門票都瞬間秒殺，台灣粉絲不斷敲碗加場，沒想到世界唱了一圈，最終台中搶人成功，空降台中參與跨年演出。

新聞局指出，挾帶超高人氣的亞洲新天團「告五人」，近日演唱爆紅影集「影后」序曲「從未見過的海」再刷一波熱潮，人氣居高不下、話題不斷。這次「告五人」將於2024年最後一刻壓軸現身台中跨年飆唱，他們直呼：「非常地榮幸，可以在年末演出和大家一起同樂。」

「告五人」並透露，這次歌單一定會特別編排，每一次跨年都很喜歡跟粉絲一起找夜生活。至於聊到在地好料，「告五人」口徑一致大讚台中美食非常豐富，每次來台中必訪燒肉店。此外，「告五人」第4張專輯正在打磨中，希望可以在新的一年有新作品和大家見面。

台中市 跨年晚會

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