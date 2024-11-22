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彰化田中秀和苑日照中心AI設備 開啟智慧長照新契機

中央社／ 彰化22日電

彰化縣田中秀和苑日照中心慶祝成立1週年，今天啟用「智慧樂活健康日照遊樂園」，引進台語客服機器人、健身房、健腦觸控桌等6項AI設備，開啟智慧長照服務新里程碑。

秀傳醫療體系與群創光電共同在田中秀和苑日照中心舉行「智慧樂活健康日照遊樂園」啟用儀式，針對服務與照顧年長者等需求，提供6大創新解決方案，例如大門有1台移動機器人可協助導覽指引，減輕人力負擔。

秀傳醫院指出，AI台語客服機器人「我愛秀秀」結合自然語言處理與人臉識別技術，能和長輩互動聊天，且具有雙向顯示功能，讓工作人員可透過雙向螢幕為長者或家屬進行各項日照功能解說，提升工作效率。

AI健身房利用100吋顯示器搭配智慧體感感測器，讓長者能參與多元腦力與肢體遊戲，並可記錄運動數據，為長輩量身設計運動處方，幫助養成規律運動習慣。

AI健腦觸控桌結合85吋顯示器與益智遊戲，具備多點觸控功能，可供6人同時遊玩，訓練長者反應力、注意力、記憶力與邏輯能力。此外，長者可藉由與AI畫框對話，即時生成數位藝術作品。

田中秀和苑日照中心主任萬芷涵說，日照中心以多元化設施鼓勵長者參與運動，如結合電子紙的上肢訓練設備，透過拉環呈現家人照片，增添運動動力。

秀傳醫療體系名譽院長陳進堂表示，秀傳重視AI健康領域應用，這次將科技與人文溫度結合，不僅創新長照模式，更為長者打造一個充滿歡樂與笑聲的「遊樂園」。

群創光電總經理楊柱祥說，此次合作開啟智慧長照新契機，期待未來能將這些創新技術推廣至更多地區，甚至邁向國際。

健身房 遊樂園 運動

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