台中電動車公用快充電樁僅100支現爭搶亂象 市府說話了
台中市電動車逾1.1萬輛，目前公有快充電樁僅4支，市議員今關心民眾陳情最多是快充電樁太少，甚至有的充好電卻沒離開格位，出現爭搶亂象，呼籲市府增設快充充電樁。交通局長葉昭甫說，會考量預算、數量和使用需求，議員建議會納入參考。
台中市交通局權管公有停車場快慢充電樁清單顯示，現況為慢充406支，其中最多是西屯180支、其次豐原38支，快充有4支，分別為西屯、西區各2支；葉昭甫說明，到今年底將設置達888支，其中快充增至95支。
葉昭甫說明，議員反映，駕駛充完電後未離開，各縣市都開始出現錯誤樣態，已開始擬訂罰責，未來若晚上停在快充格位，那半夜就要牽車；市府會衡量區位調整快慢充比例，例如商業區約停留二到三小時，快充電樁設置多一點，有的住宅沒有設置充電樁，住家附近停車場以慢充為多，方便民眾晚上停車，充飽電早上開出來。另也考量經費有限，快充電樁費用約為慢充的15至20倍，快充多了，慢充就會少很多。
市議員陳俞融指出，她收到最多民眾陳情，是公有快充充電樁不足。使用最多是快充，駕駛希望快點充好快點離開，請交通局不要只追求設置數量，讓充電樁淪為「為設而設」，而忽視電動車主需求，以免未來產生更多閒置充電樁。
市議員陳淑華估算，台中市電動車數量超過1.1萬輛，現有充電樁才約406支，水湳地下停車場還有86槍閒置，台中市動作太慢了。市府要寬列預算在路外停車場、路邊停車格裝設充電站，並規畫、吸引民間投資興建充電站設置快速充電樁。快速充電樁的超高壓的充電過程等有一定的危險性，要有所因應及作法。
市議員劉士州認為，目前擴充為公用充電樁，民用社區大樓也應有獎勵措施；市議員江和樹認為，是否能多增設快充站，因為很多民眾出門後最怕沒電，都會搶快充，要避免民眾充飽電還占用車格，要有管理機制。
葉昭甫說明，中央法規，停車格2%規畫為充電車格，台中市今年滿足全國目標，但台中市永續淨零自治條例設定在10%，市府以年增1%速度，預計2032年達標。
葉昭甫說明，議員關心電動車充電安全問題，今年停管處與消防局多次演練，研擬每個場域配置滅火毯，充電樁不會成排布設，並設有間隔距離，避免延燒。
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