12強賽／彰化爌肉飯及爆米花應援 中華隊領先讓群眾樂翻

2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午11時迎戰美國隊，彰化縣政府繼續在縣立美術館前廣場同步直播，民眾邊看球賽邊吃爆米花，大聲吶喊「吃爆米花，電爆他！」「安打！安打！全壘打！」縣府還準備500份彰化在地美食爌肉飯，民眾大排長龍。

中華隊昨天出戰委內瑞拉隊，彰化縣政府準備600顆彰化在地美食肉圓，以饗到場加油的民眾，雖然最後不幸以0比2敗北，但縣府今天仍持續再辦直播，並改以送彰化爌肉飯，及送爆米花期「電爆」美國，縣府還貼心搭起帳棚，以免加油民眾被太陽曬昏。

縣長王惠美與副縣長林田富、副議長許原龍及多位民代、彰化縣運動休閒協會理事長白素英等人，與縣內中小學棒球隊員、民眾到直播現場，為中華隊加油，王惠美帶領大家高喊加油、「安打！安打！全壘打！」情緒十分高昂，尤其是在四局上，中華隊取得2比0領先時，更是歡聲雷動。

彰化縣為農業大縣，每兩顆蛋就有一顆來自彰化，為促銷彰化優鮮蛋，從今天起到24日3天比賽直播期間，都提供500顆茶葉蛋與現場民眾享用。

2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午11時迎戰美國隊，彰化縣政府繼續在縣立美術館前廣場同步直播，現場並發放彰化爌肉飯，民眾大排長龍。記者劉明岩／攝影 2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午11時迎戰美國隊，彰化縣政府繼續在縣立美術館前廣場同步直播，民眾大啖爆米花，要「電爆」美國。記者劉明岩／攝影 2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午11時迎戰美國隊，彰化縣政府繼續在縣立美術館前廣場同步直播，縣長王惠美到場帶領民眾為中華隊加油。記者劉明岩／攝影 2024世界12強棒球賽，中華隊今天上午11時迎戰美國隊，彰化縣政府繼續在縣立美術館前廣場同步直播，加油民眾品嘗彰化爌肉飯。記者劉明岩／攝影

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