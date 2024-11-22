台中市府推動新住民照顧創佳績！獲內政部評鑑「特優」

台中市政府推動新住民照顧服務，在內政部「新住民照顧服務績效」十大考核面向，以保障就業權益及創新作為等六大面向獲中央考評滿分，榮獲「特優」最高殊榮。民政局長吳世瑋說，感謝中央肯定，市府持續建構全面性照顧輔導服務，打造台中成為友「移」之都。

吳世瑋指出，這次評鑑台中市在醫療生育保健、保障就業權益、健全法令制度及強化新住民照顧輔導網路、落實觀念宣導、預算、創新作為等六大面向均獲中央考評滿分。其中，創新作為面向，更以多項新住民導向服務措施，獲得滿分10分的高度評價，像是鼓勵新住民突破職場性別刻板印象，學習非傳統領域的職場技能，開辦堆高機操作人員證照女性專班培訓，新住民報考及格率更突破7成，提升職場競爭力。

此外，開辦新住民通譯人才養成班，期透過新住民通譯人員的養成，鼓勵投入公共通譯服務，營造友善移入人口環境。另，協助新住民創、就業，市府在東協廣場C棟二樓創新建置「台中跨境體驗示範基地」，規劃獨立辦公空間、co-working 共同工作空間、智慧體驗空間與多功能會議室租用，吸引新創或青創公司進駐，並設置新住民就業服務推廣專區單一窗口，由就業服務員每月提供一次駐點服務，提供新住民朋友求職推介、就業諮詢、關懷追蹤等服務協助就業。