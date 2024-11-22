彰化環保局屢屢接獲空汙檢舉 其實是這些植物入冬「臭美」

入冬了，彰化縣環保局最近常接獲民眾陳情，稱住家附近晚間常聞到臭味，疑似有人燒塑膠造成空汙，環保局人員實地了解後，未發現汙染源，並從氣味判斷，研判應是附近正值開花的黑板樹和大葉山欖，所散發出的異味，對人體無害。

由於黑板樹及大葉欖仁生長快速，台灣很多地方的公園、庭園都普遍種植，更常見做為行道樹。彰化縣環保局指出，由於黑板樹及大葉欖仁目前正值開花期，都會散發出特殊氣味，聞起來有點怪，才會讓民眾誤以為有空汙發生，其實是對人體無害。

環保局指出，除黑板樹和大葉欖仁會有「臭美」外，像掌葉蘋婆每年3到5月開花期，就會會散發類似豬屎味道；另福木在每年8到9月果實成熟，會散發類似瓦斯的味道，也常會民眾誤以為有瓦斯外洩。

環保局表示，民眾如果聞到異味，可以先了解周邊環境是否有像黑板樹和大葉欖仁等會飄出異味的植物，如果不放心，可以撥打公害陳情專線0800-066-666，告知發現汙染的位置與味道來源方向，環保局會盡快派員前往了解。