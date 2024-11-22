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豐原慈濟宮五朝清醮大典明天啟動 1萬斤白米排米龍今完成

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原慈濟宮五朝清醮大典明天啟動，在豐原太平洋夜市區的醮壇前，新設可愛森林區記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮五朝清醮大典明天啟動，在豐原太平洋夜市區的醮壇前，新設可愛森林區記者游振昇／攝影

台中市豐原慈濟宮將舉辦20年一度的大醮，明天起連續7天舉行，豐原區主要街道已張燈結綵，台中市府陽明大樓前的祈福區，1萬斤白米排列成米龍今天將完成，在太平洋夜市區的醮壇旁新設可愛森林區，大型可愛動物燈籠，晚上點燈後更增熱鬧氣氛。

豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，慈濟宮大醮活動明天起到11月30日舉行，推行茹素；慈濟宮為慶祝建廟300年，去年起，媽祖分3年下鄉遶境豐原全境36里，為百年建醮大典揭開序幕。

陳誌鋒表示，慈濟宮的建醮時間多在廟宇整修後舉行，祈求風調雨順、國泰民安、農產豐收、六畜昌盛、四時無災、八節有慶，並慰祭護國英靈超渡孤魂，及酬謝天地恩佑、神鬼扶持；據宮誌記載，民國24年已有舉辦三獻醮活動，民國54年整修廟體後祈安三獻醮，民國73年慶成祈安三獻醮，民國93年三獻醮，時隔近20年，今年舉行百年大醮。

廟方說，這次五朝清醮大典，在慈濟宮設立聖母壇外，並設立中區玉皇壇，東區三官壇、南區天師壇、西區觀音壇及北區北極壇，醮壇規模更勝以往盛況；其中在太平洋夜市區的醮壇旁，已完成可愛森林區，動物造型燈籠將點燈到活動後。

豐原慈濟宮五朝清醮大典明天啟動，在台中市府陽明大樓前，1萬斤白米排米龍今天將完成。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮五朝清醮大典明天啟動，在台中市府陽明大樓前，1萬斤白米排米龍今天將完成。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮五朝清醮大典明天啟動，在豐原太平洋夜市區的醮壇前，新設可愛森林區記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮五朝清醮大典明天啟動，在豐原太平洋夜市區的醮壇前，新設可愛森林區記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮五朝清醮大典明天啟動，在台中市府陽明大樓前，1萬斤白米排米龍今天將完成。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮五朝清醮大典明天啟動，在台中市府陽明大樓前，1萬斤白米排米龍今天將完成。記者游振昇／攝影

台中市 慈濟 豐原

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