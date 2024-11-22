台中各農會總幹事候聘人今下午截止登記 目前剩一農會未登記

台中市各級農會第20屆（和平區農會第16屆）總幹事候聘人登記作業，今天是最後一天登記日，到上午為止，台中市各區農會與市農會共23個農會，只剩梧棲區農會總幹事仍無人到場登記，截止時間是今天下午4點。

總幹事候聘人登記從本月18日起開放登記，首日有7區農會總幹事候聘人選到台中市農業局登記，台中市有22個區農會和1個市農會總幹事候聘。

和平區、潭子區農會總幹事都傳出有人會出面挑戰現任總幹事，比較有競爭，但到今天上午為止，這二個區農會總幹事候聘人選，都只有現任總幹事登記。

梧棲區農會總幹事王秝毅因病去世，傳出她女兒吳柏慧可能登記接棒，到今天上午為止，只剩梧棲區農會未出現登記者。

農會總幹事也被視為二年後市長選戰前哨戰，農會代表和總幹事都是想參選市長者強力爭取支持的對象，其中和平區還牽動下屆區長選舉，曾傳出前區長林建堂將派區公所秘書蕭金木挑戰現任和平區農會總幹事李順冬，現任和平區公所秘書王正顯也可能推出人參選，王政顯否認將推人馬，蕭金木表示還在觀望，和平區農會到今天為止，只有現任登記。

據指出，傳出有競爭的區農會總幹事人選，也有可能等明年2月15日農會代表選出後，想參選總幹事的人再視己方的農會代表人數多寡，再決定是否爭取第二輪聘用戰，即農會理事長不聘用登記的人選，重新公告二次開放登記。