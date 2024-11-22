影／台中清水市場發2500份物調券「50分鐘領光光」 警趁機插花宣導

台中市政府昨天起在許多市場發放物調券，清水市場今天早上大排長龍，發放2500份物調券，50分鐘被領光；清水警方趁人潮多，到現場宣導提醒長者及民眾微型電動二輪車掛牌交通安全。

今天早上8時30分，台中市清水警分局配合台中物調券活動，在清水區第一市場執行安全維護，也宣導行人安全及微型電動二輪車期限掛牌等交通宣導。

台中市政府昨天起舉辦今年第二波物調券發放活動，民眾到台中市108個市場、夜市、商圈，可憑 100元現金兌換價值200元的物調券，等同5折優惠。

昨天起到23日連3天發物調券，今天在清水區第1市場發放約2500份，早上6時30分就有民眾開始排隊等候，約50分全數發放完畢，現場民眾表示值得，不無小補。

物調券吸引許多長者騎微型電動二輪車排隊領取，清水警分局清水派出所警員楊宗翰、楊凱文及交通組藉此機會到市場現場向長者及民眾宣導行人安全，提醒長者及民眾家中微型電動二輪車應於11月29日前申領掛牌及投保，警方執行取締外，更提醒微型電動二輪車騎乘時應注意的各項違規事項。