這場讀書分享會好踴躍！麗明營造董座吳春山為學生指點迷津

知名營造大廠麗明營造董事長吳春山因協助打造「勵志夢想學院」緣分，捐贈500本著作「一本初衷向前行」，給法務部矯正署勵志中學，校方舉辦讀書心得徵文比賽、與大師有約活動，與吳春山一起分享讀後心得，現場溫馨感人。

勵志中學位於彰化縣田中鎮，1956年成立，原為「台灣省立彰化少年感化院」，以收容經少年事件處理法裁定執行感化教育的未成年男女。

吳春山說，2022年底，吳春山在帝寶車燈創辦人許敘銘引薦下，得知勵志中學校長林家如從南投縣國姓國中校長，自願請調到勵志中學，深受感動，也了解勵志中學的辦學目的。當時林家如想打造「夢想學院」實習工場，無奈公立學校流程繁雜，他和許敘銘決定「先做了再說」，「勵志夢想學院」如願在去年5月6日落成啟用，現有製茶、咖啡、餐飲、烘焙等課程，讓學生順利銜接就學與就業。

吳春山指出，今年農曆年前偕同轉投資企業立富實業，共同捐出千包乾拌麵給勵志中學近500名無法回家團團的師生們加菜；他也致贈著作「一本初衷向前行」500本，期待勵志中學學生們透過文字，感受到外界動向與趨勢。

校方舉辦讀書心得徵文比賽，學生參與十分踴躍，校方從中選出八篇佳作，並且促成前天登場的「與大師有約」活動，邀請吳春山頒獎給得獎者，並與學生對談。吳春山一口答應，並加碼致贈260包的日曬麵給學校。