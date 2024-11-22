梨山唯一老牙醫無人接班 偏鄉民代無奈：波波醫生也行

台中市大梨山地區交通不便，梨山衛生所老牙醫蔡榮發找不到接棒的牙醫，讓居民擔心未來沒人看牙。民代稱，找不到本土醫師，波波醫生也行，有總比沒有好！道出偏鄉醫療的無奈和辛酸。

和平區區民代表林永富說明，梨山以種植水果、高麗菜為主，交通不便，便道在晚間、天候惡劣等情況下關閉，就需繞道合歡山到市區，不但危險且最少需要4小時車程，對於就醫等相當不便。

蔡榮發因不忍梨山兒童坐流籠才能返家、牙痛一直忍，2004年起擔任公醫服務梨山，2021年屆齡退休後，因考量沒人接棒，符合衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫」鼓勵退休公費醫師繼續留任，因此繼續留任至今。

林永富說明，梨山當地3000多名居民的口腔醫療衛生目前都仰賴鄉蔡榮發，但老牙醫找不到接班人而無法退休，當地長者也憂心未來沒人幫忙看牙齒，若能找到本土培訓的醫師來服務當然最好，「真不得已，為了鄉親的健康，也能接受波波醫生」。

和平區梨山里里長賴盛功說，梨山也缺眼科醫生，農民經常需要噴農藥除蟲，他有一次不小心噴到眼睛，痛到睜不開眼睛，兒子連夜載他下山到中國附醫急診，還好及時就診。他呼籲，政府正視偏鄉醫療資源問題，別讓當地居民淪為二等公民。

衛福部編列24億元規畫「優化偏鄉醫療精進計畫第二期充實在地牙醫醫療量能計畫」，考慮讓外籍牙醫學生參與，近日引發爭議。

衛福部說明，這項計畫沒有強制特定牙醫師參與的規定，計畫以現今全台有55個無牙醫師執業鄉鎮，召募具本國學歷且有牙醫師執照者下鄉服務，至於國外學歷者有爭議暫緩，並承諾是否開放其服務偏鄉會再公開討論。