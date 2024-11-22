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台中最美疫苗接種站明登場！企業捐60部血氧儀

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文心森林公園接種站明天重啟，圖為昔日民眾接種疫苗盛況。圖／本報資料畫面
台中市文心森林公園接種站明天重啟，圖為昔日民眾接種疫苗盛況。圖／本報資料畫面

全國上周新增17例流感併發重症、其中8死，均創10年同期新高。台中衛生局明天重啟台中最美文心森林公園疫苗接種站，現場企業關懷居家醫療長者，針對80歲以上肺腺癌末期患者提供60部血氧濃度儀，送完為止。

疾管署統計，今年10月進入流感季至今，全國流感併發重症219例、死亡34例；台中市25例重症，其中3例死亡，皆為女性，分別為40多歲、70多歲、90多歲，皆有慢性病或重大疾病，且未接種流感疫苗

衛生局指出，台中市今年採購近80萬劑流感疫苗，目前全市市接種逾60萬人次，65歲以上覆蓋率39.1%，學齡前47.7%，10底已完成校園施打，另新冠疫苗則持續接種。

衛生局長曾梓展說，衛生局在文心森林公園設立的疫苗接種站，新冠疫情期間創下開設長達430天、服務4.8萬人，因周圍綠意環抱，醫護服務口碑好，有「最美接種站」的稱號。

承辦的施勝桓小兒科診所院長施勝桓說，被譽為「火鍋界天花板」的沐明鍋物，與診所合作，配合接種站明天重啟，針對80歲以上肺腺癌末期居家醫療需求長者，特別捐出60個血氧濃度儀，請具備資格的長者帶重大傷病卡等相關證明文件前往接種，即可領取一個，送完為止。

衛生局說明，文心森林公園接種站設於公園管理服務中心，近溜冰廣場旁，明天起至明年1月26日期間，每周六下午1時至5時，及周日上午8時至12時，免預約、隨到隨打，現場提供新冠疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，及M痘等4種公費疫苗。

台中市文心森林公園接種站明天重啟，圖為昔日民眾接種疫苗盛況。圖／本報資料畫面
台中市文心森林公園接種站明天重啟，圖為昔日民眾接種疫苗盛況。圖／本報資料畫面

森林公園 流感疫苗 衛生局

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