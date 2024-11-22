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坐落黃金三角…台中新庄子蔗廍都計 掮客覬覦

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中新庄子蔗廍都市計劃案，約587公頃，目前多是農地與農村聚落。圖／議員林昊佑提供
台中新庄子蔗廍都市計劃案，約587公頃，目前多是農地與農村聚落。圖／議員林昊佑提供

台中新庄子蔗廍都市計畫備受矚目，約587公頃，攸關龍井大肚6里逾5萬人口，鄰中科、台中港特定區與台中工業區黃金三角，議員掮客拿假圖、謠言騙居民售地，人心惶惶。都發局說聚落複雜、規畫費時，將再辦共識營。

市議員林昊佑昨質詢指出，台中市新庄子蔗廍地區都市計畫案從2021年評估可行性，市府去年啟動都市計畫公告並辦理說明會徵求地方意見，多場均座無虛席，可見地方的關切。

林昊佑表示，當地多農地，老人家訊息不靈通，不肖掮客見市府最近沒有進一步動作，趁虛而入，竟拿假圖騙居民，例如說民宅被劃為公園，土地不值錢了，騙居民賣地。還有里長不斷地詢問，以為明年國土計畫上路，卡住都市計畫案不做了？ 都發局長李正偉表示，兩者無關。

林昊佑說，這塊地段坐落在中科特定區、台中港特地區以及台中工業區的三角黃金地帶，是近年來少見的都計案，未來還有捷運藍線B9站，成為掮客眼中的大肥羊，他認為市府應該留意地方輿論，破解掮客放假消息。

議員林孟令表示，去年2月19日在龍井及大肚辦座談會，直到目前不見市府有任何動作，民眾議論紛紛，他認為市府宣傳不夠，讓當地居民不安心及不信任政府，要求都發局再辦理座談會，加強說明。

都發局長李正偉指出， 因當地社區與聚落複雜老舊，計畫範圍廣闊、建物坐落密集，建築用地零星分散，必須滾動修正，另外民眾持續陳情建議，規畫設計須多費時日。為了破除謠言，將再舉辦兩場共識營，邀地方參與。

都市計畫案面積約587公頃，市府去年12月27、28日兩天再舉辦3場共識營，邀請在地民眾及社群團體提供多元觀點。都發局強調，全案均在規畫階段，另「台中國土計畫」將龍井、大肚區的新庄子蔗廍地區指定為城2-1及城2-3地區，透過新訂或擴大都市計畫整體規畫，可改善龍井大肚地區的公設及交通動線。

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