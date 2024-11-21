台中梨山醫療缺乏 在地聲音喊波波醫師來也歡迎

台中市和平區梨山地區因位處偏鄉，醫療資源缺乏，更回聘屆齡退休的牙醫駐診。住在梨山當地民代指出，若找不到本土醫師駐診，波波醫師願來也歡迎。

台中市和平區梨山地區為原鄉地區，但因位處偏僻，醫療資源缺乏，加上中橫便道管制時間，居民上下山交通不便，當地主要的醫療機構以梨山衛生所為主，衛生所內有正式牙醫職缺，但中市衛生局公告卻一直找不到願意上山的牙醫，幾年前回聘已屆齡退休的蔡姓牙醫繼續駐診。

近年波波醫師爭議引發討論，住在梨山的和平代表會代表林永富告訴中央社記者，民眾的醫療不能等，本土培訓的醫師可以到偏鄉看診，當然是最好，如果找不到本土醫師，波波醫師也可以成為選項之一，「有總比沒有好」。

林永富說，梨山居民多務農，家中都會準備跌打損傷等家庭備用藥，但是牙痛沒辦法自己處理，痛到受不了時，僅能吞止痛藥緩解，等到天一亮開車下山就醫。今年地震、颱風不斷，中橫便道時常封閉，僅能繞路自南投合歡山路段下山，交通時間多出4個小時，相當累人。

當地居民也提到，有一次噴農藥時，不小心噴濺到眼睛裡，山上找不到眼科醫師，眼睛痛到睜不開，只好由兒子開車下山就醫，經過一整晚清洗，才保住了眼睛，再晚一點眼睛恐怕就要瞎掉了。

台中市衛生局表示，目前梨山衛生所聘有1名牙醫師看診，為強化梨山地區醫療資源，衛生局輔導中山附醫承作健保署「台中市和平區醫療給付效益提昇計畫（IDS計畫）」，派駐醫護人員提供梨山地區24小時緊急醫療及專科診療，另設有遠距醫療門診，定期舉辦巡迴醫療服務，增進山地醫療的可近性與便利性。