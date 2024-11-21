快訊

北分署霸凌案沸沸揚揚…傳謝宜容昨已失聯 勞部：她明不會出面道歉

12強賽／小園海斗雙響砲、狂攻7打點 日本狂電美國奪6連勝

國際刑事法院宣布了！正式對以色列總理、哈瑪斯首腦發逮捕令

台中梨山醫療缺乏 在地聲音喊波波醫師來也歡迎

中央社／ 台中21日電

台中市和平區梨山地區因位處偏鄉，醫療資源缺乏，更回聘屆齡退休的牙醫駐診。住在梨山當地民代指出，若找不到本土醫師駐診，波波醫師願來也歡迎。

台中市和平區梨山地區為原鄉地區，但因位處偏僻，醫療資源缺乏，加上中橫便道管制時間，居民上下山交通不便，當地主要的醫療機構以梨山衛生所為主，衛生所內有正式牙醫職缺，但中市衛生局公告卻一直找不到願意上山的牙醫，幾年前回聘已屆齡退休的蔡姓牙醫繼續駐診。

近年波波醫師爭議引發討論，住在梨山的和平代表會代表林永富告訴中央社記者，民眾的醫療不能等，本土培訓的醫師可以到偏鄉看診，當然是最好，如果找不到本土醫師，波波醫師也可以成為選項之一，「有總比沒有好」。

林永富說，梨山居民多務農，家中都會準備跌打損傷等家庭備用藥，但是牙痛沒辦法自己處理，痛到受不了時，僅能吞止痛藥緩解，等到天一亮開車下山就醫。今年地震、颱風不斷，中橫便道時常封閉，僅能繞路自南投合歡山路段下山，交通時間多出4個小時，相當累人。

當地居民也提到，有一次噴農藥時，不小心噴濺到眼睛裡，山上找不到眼科醫師，眼睛痛到睜不開，只好由兒子開車下山就醫，經過一整晚清洗，才保住了眼睛，再晚一點眼睛恐怕就要瞎掉了。

台中市衛生局表示，目前梨山衛生所聘有1名牙醫師看診，為強化梨山地區醫療資源，衛生局輔導中山附醫承作健保署「台中市和平區醫療給付效益提昇計畫（IDS計畫）」，派駐醫護人員提供梨山地區24小時緊急醫療及專科診療，另設有遠距醫療門診，定期舉辦巡迴醫療服務，增進山地醫療的可近性與便利性。

梨山 衛生所 醫師

延伸閱讀

全台最高耶誕樹！山谷燈光節「童話耶誕村」28日登場 點亮梨山、谷關

山谷燈光節28日點亮梨山 28公尺高雪松變成繽紛閃亮耶誕樹

梨山幸福巴士獲城市治理卓越獎 背後藏逢甲大學團隊多年付出

梨山地區唯一牙醫師將退休 民代：波波醫生可成為選項

相關新聞

山谷燈光節28日點亮梨山 28公尺高雪松變成繽紛閃亮耶誕樹

今年第四年舉辦的「山谷燈光節」以「童話耶誕村」為主題，除了把梨山賓館前兩棵28公尺高的雪松打造成耶誕樹，也把谷關溫泉公園...

彰化肉圓應援中華隊敗陣 明換由爌肉飯登板應援抗美

2024世界12強棒球賽，中華隊今天迎戰委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步直播，並準備600顆彰化肉圓供加油民...

明道大學退場後校地使用 彰化縣府爭取設AI 園區及碳權交易平台基地

彰化縣明道大學今年8月起停招退場，廣達50公頃的校地未來做何使用各界關心，彰化縣長王惠美今天前往現勘表示，縣府將爭取接管...

台中市發「物調券」排長龍 經發局：發放快速未聞有民怨聲

台中市今起至23日發放「物調券」，在各發放地點都引起市民大排長龍領取，雖然有人叫好，但市議員陳俞融卻批評，發放物調券沒有...

集集火葬場飽和老舊 議員要求南投殯儀館新建火葬場

南投縣集集鎮慈德寺油車坑火葬場是彰投兩縣唯一的火葬場，南投縣議員廖梓佑、吳棋楠認為，油車坑火葬場已有60多年歷史，面臨飽...

12強棒球直播 中市議員促比照野餐日山海屯區都要有

世界12強棒球賽複賽，中市府23、24日在府前廣場直播台灣隊賽事；市議員建議，直播應比照市民野餐日，至少山海屯區要有，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。