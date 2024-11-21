明道大學退場後校地使用 彰化縣府爭取設AI 園區及碳權交易平台基地

彰化縣明道大學今年8月起停招退場，廣達50公頃的校地未來做何使用各界關心，彰化縣長王惠美今天前往現勘表示，縣府將爭取接管校地做為推動 AI 軟體產業智慧園區及碳權交易平台基地；目前還有衛福部也提出計劃爭取做為國家級中藥草研究院，將於本月 28 日由教育部召開會議研商。

彰化縣長王惠美今天與各局處長前往明道大學現勘，由明道大學代理校長林勤敏協助解說，確認退場後目前校舍現況，王惠美表示，明道大學退場後，為免校舍閒置荒廢，促進資源有效利用，期盼透過明道大學的校地活化，也為縣政發展注入新活力，比如可在南彰化建立AI人才培育基地，也能造福更多鄉親。

彰化縣政府表示，縣府響應賴清德總統所宣示「推動台灣成為人工智慧之島」，以及「要將AI 產業移中南部」，彰化縣政府擬爭取接管明道大學部分校地，作為AI軟體產業智慧園區及碳權交易平台，增加在地就業機會，其餘空間則作為異地備援中心，避免因火災、水災等災難造成重要資料損失與服務中斷，並可利用部分場域規劃作為教育體育園區，提供居民體育休閒活動空間。

縣府表示，希望藉由整建明道大學既有建築物和場地，包含寒梅大樓、志強大樓、體育館、游泳池、籃球場、棒壘球場及附屬設施停車場等空間，可立即供應AI軟體產業智慧園區等使用，提供台灣地區未來培養發展AI軟體產業相關企業所需。

林勤敏表示，明道大學退場後由教育部接管，目前除了有彰化縣政府爭取未來接管校地做為AI 軟體產業智慧園區；還有衛福部也有提出要設立國家級中草藥研究院，由於以往有機農業即是明道大學特色，校內有機農場即有22公頃，農糧署以往也很支持有機農場，雖此次未提出相關接管計劃，但已表示未來若有需要也會配合接管單位繼續推動有機農業。