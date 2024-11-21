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彰化肉圓應援中華隊敗陣 明換由爌肉飯登板應援抗美

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2024世界12強棒球賽，中華隊明天（22日）上午11時與美國對壘，彰化縣政府將在縣立美館廣場再開直播，並改送彰化爌肉飯給應援民眾。圖／縣府提供
2024世界12強棒球賽，中華隊明天（22日）上午11時與美國對壘，彰化縣政府將在縣立美館廣場再開直播，並改送彰化爌肉飯給應援民眾。圖／縣府提供

2024世界12強棒球賽，中華隊今天迎戰委內瑞拉隊，彰化縣政府在縣立美術館前廣場同步直播，並準備600顆彰化肉圓供加油民眾索取，可惜中華隊以0比2輸球，明天（22日）上午11時與美國之戰，彰化縣政府同時地再開直播，改由彰化爌肉飯應援抗美。

彰化縣長王惠美今天上午11時帶領約500位縣內中小學棒球隊及民眾，在縣立美術館場前，一起中華隊加油，並大聲大喊「安打、全壘打」，民眾也排長龍索取免費的彰化肉圓，600個肉圓被索取一空。

雖然中華隊以0比2輸給委內瑞拉，但彰化縣政府仍意志昂揚，在明天上午11時與美國隊的比賽，仍將美術館廣場前再舉辦直播活動，縣長王惠美也會再度領軍應援抗美。

彰化縣政府在明天加油現場，也會限量發送同是彰化地方美食的彰化爌肉飯給加油民眾，讓大家一邊品嘗，一邊為中華隊加油。

由於彰化在地美食都十分支持縣府活動，更是力挺中華隊，因此在縣府高聲一呼，包括肉圓及爌肉飯業者都會排除萬難，全力應援。

美術館 肉圓

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