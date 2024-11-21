台中市發「物調券」排長龍 經發局：發放快速未聞有民怨聲

台中市今起至23日發放「物調券」，在各發放地點都引起市民大排長龍領取，雖然有人叫好，但市議員陳俞融卻批評，發放物調券沒有實名制，造成有心人士重複領取等「亂象」。經濟發展局解釋，未實名制是考量發放的便利性，以及領取者有許多是長者，不見得會使用數位工具，而且排隊者眾，發放快速，要想重複領並不容易。

陳俞融舉一中商圈為例，說雖是下午3時發放，但有的人上午8時就去排隊占位子，且選擇地點不佳，讓民眾排在車水馬龍的馬路邊，險象環生。且發放選在上班時間，上班族領不到。

此外，現場未準備好百元鈔給民眾換錢，且市府雖然會蓋印章在領取人手上識別，避免重複領取，但仍有人會抹去，持續重複領取，使得物調券發放不夠，讓排不到的人無奈地說「白排了」。她說，活動只看到為了100元的額外利益，讓市民舟車勞頓排隊，十分划不來，更造成領不到人產生相對剝奪感。

經發局說，活動舉辦前都和商圈或市場自治會開過會，選擇不影響通道以及陰涼處的適當地點。領取時間則已涵蓋傍晚、夜市時段和假日等的非上班時間。而且，發放前即公告，請民眾自備百元鈔。因為已是第5年發放，民眾和工作人員都熟悉作業方式，因此發放多在2、30分鐘內即結束，現場氣氛歡樂，並未聽到有人埋怨。

經發局說，發放作業都經縝密規畫，除了發放迅速，攤商等微型商家則是認券不認人，同時給出優惠吸引消費者，達到物調券能快速流通、帶動市場經濟的目的。