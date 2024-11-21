集集火葬場飽和老舊 議員要求南投殯儀館新建火葬場
南投縣集集鎮慈德寺油車坑火葬場是彰投兩縣唯一的火葬場，南投縣議員廖梓佑、吳棋楠認為，油車坑火葬場已有60多年歷史，面臨飽和設施老舊，希望在南投殯儀館旁規畫新火葬場，縣府認為，南投殯儀館靠近市區，且要爭取民眾支持，將另尋更合適地點。
廖梓佑說，油車坑火葬場興建於民國50年，歷經多次改建並增至10個火葬爐，卻是南投、彰化唯一的火葬場。然而，但設備相當老舊，不符合現代殯葬需求，甚至還有家屬選擇將遺體送到台中市火化，也面臨飽和問題。
南投縣立殯儀館同樣老舊且不敷使用，縣府規畫新建殯儀館，預計明年完工。廖梓佑、吳棋楠認為，縣立殯儀館周邊都是殯葬用地，縣府應規畫興建火葬場，提升喪葬品質。
民政處長林琦瑜說，縣立殯儀館在南投市民族路上，相當靠近市區，更要考量民眾爭取共識和支持，目前還沒有新建火葬場的迫切需求，縣府會另找更適合地點。
反而是縣立殯儀館在南投市，其他鄉鎮要舉辦喪禮很不方便，縣府不鼓勵民眾在道路搭設靈堂舉辦告別式。縣政府希望民眾辦理喪事，能有環保、便利場所。只要鄉鎮公所找到合適地點，縣政府會助鄉鎮公所規畫，每個鄉鎮都有殯儀館，方便家屬辦理喪事。
廖梓佑建議民政處深入評估，雖然殯儀館靠近市區，但往八卦山方向是公墓，並無太多人居住，規畫火葬場可以挹注縣庫收入，辦理喪事更為便利、節省費用，殯葬環境更完善，讓家屬能舉辦有尊嚴的喪禮。
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