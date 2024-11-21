中市府斥資5千多萬元 東勢三里市民活動中心落成

台中市東勢區東新、下新及粵寧三里因長年缺乏活動中心，需借用善教堂地下室，市府斥資新台幣5000萬餘元，興建3樓高的市民活動中心，歷經1年興建，今天落成啟用。

台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣今天出席活動中心啟用典禮。盧秀燕表示，市府持續建設山城，包括推動東勢豐原生活圈快速道路工程、埤豐橋改建、興建獨角仙公園，也持續興建圖書館、學校活動中心、道路建設等。

江啟臣指出，活動中心蓋得快又好，而且設有電梯、廁所男女比例以1比4規劃，十分貼心，市府推動山城發展，是給東勢鄉親最好的耶誕禮物。

盧秀燕、江啟臣致詞時彼此感謝，盧秀燕指出，江啟臣要她女力建設山城，東勢還有很多建設，2人會持續做下去。江啟臣也感謝盧秀燕，「完不了工的完工，動不了工的就動工」，大力建設山城地區。2人互相拉抬的意味濃厚。

東勢區公所補充說明，活動中心為地上3層樓建築物，並以白色外牆搭配油桐花裝置藝術，傳承東勢在地特有的大埔客家人文特色，設有社區關懷據點、會議室、社區成長教室及長者照護多功能活動教室等，形塑健康友善的場域。