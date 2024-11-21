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雖非腸病毒流行區 中市民代建議「腸病毒71型」納入常規疫苗接種

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
預防腸病毒，台中市四張犁國小定期清潔環境。圖／台中市政府提供
預防腸病毒，台中市四張犁國小定期清潔環境。圖／台中市政府提供

高雄市日前一周有高達78個班級因腸病腸疫情停課，針對症狀嚴重的「腸病毒71型」全台部分縣市已陸續提供疫苗施打補助，例如北北桃即提供弱勢兒童公費疫苗，高雄雖暫無，市長陳其邁希望「應該由中央制訂一致性政策」，高市會先估算經費，優先針對弱勢家庭補助。

台中市衛生局說，統計至21日，全國腸病毒感染併發重症有7例，台中市無，也未曾被疾管署公告為需強制停課、停托之高風險行政區，沒有強制停課情形。

但對於補助「腸病毒71型」公費疫苗，市議員曾建議市府提供，但腸病毒71型的疫苗，屬新型疫苗，施打要考量是否安全，須再審慎評估，並經衛生福利部評估。

而且鑑於經費龐大，衛生局說，市府尚無針對弱勢補助，往後會視財政情況再決定。建議以自費接種，同時呼籲中央將腸病毒疫苗納入常規疫苗接種政策，以降低嬰幼兒腸病毒重症及死亡機率。

疫苗 腸病毒 衛生局

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