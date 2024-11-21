山谷燈光節28日點亮梨山 28公尺高雪松變成繽紛閃亮耶誕樹

今年第四年舉辦的「山谷燈光節」以「童話耶誕村」為主題，除了把梨山賓館前兩棵28公尺高的雪松打造成耶誕樹，也把谷關溫泉公園裝扮成童話中的耶誕村，28日下午4時30分將在白雪耶誕樹下點燈開幕。歡迎大家去賞燈、泡湯、賞楓及品嘗蜜蘋果，度過不一樣的耶誕節並跨年，感受山中風情。

參山國家風景區管理處在每年12月至隔年1月的耶誕節及新年之際舉辦山谷燈光節，希望藉由在梨山、谷關的光環境布置，以及耶誕節及跨年過節氣氛，吸引遊客到和平區賞燈、旅遊，同時體驗溫泉、享用當季農特產品、山岳健行，以及部落觀光。

參山處說，他們邀請到梨山在地工藝師林春節，以「美麗的守護」為主題，在梨山遊客中心、梨山景觀台及福壽山農場入口處布置了光環境，呈現蝴蝶展翅。谷關部分，則是在谷關公園以「白雪耶誕村」主題，展出雪屋造型、耶誕樹雪人麋鹿，以及銀白地燈等，營造出雪國的耶誕氛圍，谷關街道上也有「山間星語」、「森林步道」等主題燈飾；周末期間還有移動燈飾。