快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

聽新聞
0:00 / 0:00

山谷燈光節28日點亮梨山 28公尺高雪松變成繽紛閃亮耶誕樹

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
參山國家風景區管理處在梨山賓館前，把兩棵28公尺高的雪松，打造成繽紛閃亮的耶誕樹。圖／參山國家風景區管理
參山國家風景區管理處在梨山賓館前，把兩棵28公尺高的雪松，打造成繽紛閃亮的耶誕樹。圖／參山國家風景區管理

今年第四年舉辦的「山谷燈光節」以「童話耶誕村」為主題，除了把梨山賓館前兩棵28公尺高的雪松打造成耶誕樹，也把谷關溫泉公園裝扮成童話中的耶誕村，28日下午4時30分將在白雪耶誕樹下點燈開幕。歡迎大家去賞燈、泡湯、賞楓及品嘗蜜蘋果，度過不一樣的耶誕節並跨年，感受山中風情。

參山國家風景區管理處在每年12月至隔年1月的耶誕節及新年之際舉辦山谷燈光節，希望藉由在梨山、谷關的光環境布置，以及耶誕節及跨年過節氣氛，吸引遊客到和平區賞燈、旅遊，同時體驗溫泉、享用當季農特產品、山岳健行，以及部落觀光。

參山處說，他們邀請到梨山在地工藝師林春節，以「美麗的守護」為主題，在梨山遊客中心、梨山景觀台及福壽山農場入口處布置了光環境，呈現蝴蝶展翅。谷關部分，則是在谷關公園以「白雪耶誕村」主題，展出雪屋造型、耶誕樹雪人麋鹿，以及銀白地燈等，營造出雪國的耶誕氛圍，谷關街道上也有「山間星語」、「森林步道」等主題燈飾；周末期間還有移動燈飾。

參山處說，活動與旅宿業者、旅行業、觀光遊樂業串聯，並獲梨山賓館、台中市旅行商業同業公會、台灣觀光遊樂區協會合作、贊助，期盼透過大家共同努力，一起帶動梨山風景區觀光產業發展。

參山國家風景區管理處把谷關溫泉公園布置成一座美麗的童話耶誕村。圖／參山國家風景區管理
參山國家風景區管理處把谷關溫泉公園布置成一座美麗的童話耶誕村。圖／參山國家風景區管理

梨山 耶誕節 谷關

延伸閱讀

梨山幸福巴士獲城市治理卓越獎 背後藏逢甲大學團隊多年付出

梨山地區唯一牙醫師將退休 民代：波波醫生可成為選項

台中第二波物調券來了 盧秀燕：21到23日在118處發放

影／中橫公路梨山段天坑補好終搶通！今先開放3.5噸以下貨車通行

相關新聞

山谷燈光節28日點亮梨山 28公尺高雪松變成繽紛閃亮耶誕樹

今年第四年舉辦的「山谷燈光節」以「童話耶誕村」為主題，除了把梨山賓館前兩棵28公尺高的雪松打造成耶誕樹，也把谷關溫泉公園...

集集火葬場飽和老舊 議員要求南投殯儀館新建火葬場

南投縣集集鎮慈德寺油車坑火葬場是彰投兩縣唯一的火葬場，南投縣議員廖梓佑、吳棋楠認為，油車坑火葬場已有60多年歷史，面臨飽...

12強棒球直播 中市議員促比照野餐日山海屯區都要有

世界12強棒球賽複賽，中市府23、24日在府前廣場直播台灣隊賽事；市議員建議，直播應比照市民野餐日，至少山海屯區要有，還...

南投縣運會聖火傳遞 邀縣民24日一起為中華隊加油

南投縣運動會23日至26日在縣立體育場舉行，今天上午在南投市藍田書院點燃聖火，由南崗國中特教班學生交接給五育高中學生聖火...

穩賺不賠是詐騙 移民署台中市關懷新住民請警來宣導防詐

為維護新住民權利，移民署台中市第二服務站今天在台中市豐原區公所舉辦「113年度新住民關懷網絡會議」，邀請台中市政府警察局...

背包客福音！彰化社頭MOOVO啟用設8站點 串連各景點

彰化縣政府持續擴建公共自行車租賃系統，第8個鄉鎮社頭鄉也建置完成MOOVO公共自行車站點，彰化縣長王惠美表示，民眾可以騎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。