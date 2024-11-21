南投縣運會聖火傳遞 邀縣民24日一起為中華隊加油

南投縣運動會23日至26日在縣立體育場舉行，今天上午在南投市藍田書院點燃聖火，由南崗國中特教班學生交接給五育高中學生聖火隊，啟動聖火傳遞之旅，展現世代傳承的象徵意義，由縣運會搭建平台，讓更多優秀選手在競技賽場發光。

南投縣運會聖火傳遞儀式，上午由副縣長王瑞德與藍田書院主委張振昌祈福後，點燃主火，由教育處長王淑玲將聖火交接給聖火隊傳繞全縣13個鄉鎮市，為縣運會揭開序幕。

王瑞德說，縣長許淑華重視體育人才的培育與發展，上任後提升體育獎助學金，推廣全民運動，為南投選手提供更專業的訓練環境與完善的比賽場地，期盼讓更多南投子弟能在全國及國際舞台上發光發熱，也讓縣民養成運動習慣，讓健康活力融入民眾生活。

今年縣運會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，包含一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽及適性體育競賽，涵蓋36類競賽項目，在縣內27處場館比賽，動員1200多名裁判、工作人員及志工參與，隊職員更達1萬2000多人次，充分展現南投縣熱愛運動的熱情與活力。

縣運期間正逢世界12強棒球賽，縣府11月24日在縣民廣場轉播冠軍賽與銅牌賽，邀請民眾齊聚一堂為中華隊加油。今年，南投縣也舉辦了多項大型賽事，包括3月國際自由車環台賽、5月全國身心障礙國民運動會、6月紫南宮環縣自行車賽、8月國際女壘邀請賽、9月日月潭公開水域泳賽、國際萬人泳渡及11月全國中等學校田徑錦標賽，月底還有環法自行車挑戰賽等賽事陸續登場。

教育處指出，第74屆縣運會總錦標設計主題為「征峰」，採用琉璃設計，透過琉璃材質及色彩紋理的淬鍊，呈現日月潭波光粼粼、玉山雄偉壯麗的意象，南投縣是濁水溪源頭，希望選手挑戰自我、追求卓越的競賽精神。