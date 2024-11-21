台中市勞動人權短片徵選頒獎 籲維護自身勞動權益

職場霸凌事件最近備受矚目，台中市勞工局今天舉辦勞動人權短片徵選競賽頒獎，學生組首獎作品「勞工的7大不合理事件」，以老闆對勞工的不合理行為引導觀眾注重勞工權益。

台中市勞工局連續7年舉辦勞動人權短片徵選競賽活動，邀請專家學者評選出「學生組」及「社會組」得獎作品，今天在市府頒獎表揚得獎者，希望藉徵選活動使民眾對勞動人權及性別平權等議題更加重視，提升勞動知能，以維護自身勞動權益。

勞工局長林淑媛指出，為消弭職場歧視、打造友善職場，並健全勞動制度，勞工局辦理短片徵選活動，期望創新的拍攝手法、詼諧的劇情，拍攝出更具趣味性的短片，使民眾了解到勞工法令不是死板的，也可以很有趣，進而重視職場勞工權益與性別平權的重要性。

林淑媛表示，短片徵選活動的獎項眾多，從「首獎」、「銀獎」、「銅獎」到「佳作」等，總獎金達30萬元，評分標準分為「短片切題性」、「短片完整性」及「創意度」等3個項目，最後選出社會組首獎「什麼老闆都有」，學生組首獎「勞工的7大不合理事件」。

學生組首獎「勞工的7大不合理事件」是以老闆對勞工的不合理行為，包括：將加班視為必然、情緒化地對待勞工、試用期內不給付薪水等，揭示慣老闆的不公正行為，進而為辛苦的勞工們伸張正義，引導觀眾更加注重勞工權益並推廣正向勞動文化。

至於社會組首獎作品「什麼老闆都有」，則採用偏喜劇的表現手法，藉由勞資雙方討論的方式，帶出加班費與加班的條文。內容詼諧有趣，並加入勞動權益議題，各方面都深獲評審好評。