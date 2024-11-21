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穩賺不賠是詐騙 移民署台中市關懷新住民請警來宣導防詐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
為維護新住民福址，移民署台中市第二服務站今天在台中市豐原區公所舉辦「113年度新住民關懷網絡會議」。圖／移民署台中市第二服務站提供
為維護新住民福址，移民署台中市第二服務站今天在台中市豐原區公所舉辦「113年度新住民關懷網絡會議」。圖／移民署台中市第二服務站提供

為維護新住民權利，移民署台中市第二服務站今天在台中市豐原區公所舉辦「113年度新住民關懷網絡會議」，邀請台中市政府警察局犯罪預防科警務正周宜禾介紹金融詐騙手法及案例，許多新住民聽到詐騙手法後都很驚訝，也有人分享自己遇到的詐騙手法。

台中市政府警察局犯罪預防科警務正周宣禾表示，詐騙花招多，投資詐騙五花八門，「高報酬、高獎金、只出錢不出力及穩賺不賠」等用語讓人心動不已，但99.99%都是詐騙，惟有具備識詐能力，才能避免淪為受詐騙羔羊。與會人員聽了案例分享都感到不可思議。

移民署「第11屆新住民及子女築夢計畫」已開始受理報名，台中市第二服務站今天邀請本屆築夢計畫獲獎人宋瓊英分享築夢經驗，她以「園藝治療師的油茶之約」為題，推廣瑤族的油茶並結合自己熱愛的園藝，讓大家享受到油茶的馨香與植物給予的紓壓療癒，實現開油茶店目標。

台中市第二服務站主任周佑仁表示，移民署對新住民在台生活關心，公私部門積極參與網絡會議足見對新住民的重視，今天也是「世界哈囉日」(World Hello Day)，大家齊聚一堂相互問候、交流溝通，是和平的基礎。

為維護新住民福址，移民署台中市第二服務站今天在台中市豐原區公所舉辦「113年度新住民關懷網絡會議」。圖／移民署台中市第二服務站提供
為維護新住民福址，移民署台中市第二服務站今天在台中市豐原區公所舉辦「113年度新住民關懷網絡會議」。圖／移民署台中市第二服務站提供

台中市 新住民 詐騙

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