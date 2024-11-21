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背包客福音！彰化社頭MOOVO啟用設8站點 串連各景點

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉MOOVO公共自行車站點啟用，彰化縣長王惠美（前三)等人今天主持啟用典禮並試乘。記者林宛諭／攝影。
社頭鄉MOOVO公共自行車站點啟用，彰化縣長王惠美（前三)等人今天主持啟用典禮並試乘。記者林宛諭／攝影。

彰化縣政府持續擴建公共自行車租賃系統，第8個鄉鎮社頭鄉也建置完成MOOVO公共自行車站點，彰化縣長王惠美表示，民眾可以騎公共自行車遊織襪產業園區、清水岩、杜鵑花大道、月眉池等景點，不僅讓遊客更方便，也提供更節能減碳的交通工具。

縣長王惠美今天在社頭火車站前廣場主持MOOVO公共自行車站點啟用典禮，王惠美表示，縣府在台鐵火車站沿線鄉鎮優先建置自行車租賃系統，此次社頭鄉設置8個站點，包含社頭火車站、社頭鄉公所、社頭公有零售市場、舊社國小、社頭運動公園、清水岩生態展示中心、織襪產業園區東、北站、社頭鄉農會清水分部等站點。

社頭鄉織襪產業聚集，王惠美說，以往人稱社頭有3多，芭樂多、織襪多、董事長多，非常值得遊玩，民眾可以騎自行車暢遊織襪產業園區、清水岩、杜鵑花大道等景點，希望大家都能多利用。

王惠美表示，MOOVO公共自行車設站後，彰化縣建置站點非常迅速，目前全縣已有115個站點，縣府團隊未來也會視租賃使用情形滾動調整，也提醒大家可多利用TPASS通勤月票，持TPASS前30分鐘可免費騎乘MOOVO，非常經濟實惠。

社頭鄉長蕭浚二表示，感謝縣府團隊在今年社頭織襪芭樂觀光節前，送給社頭鄉一份大禮，MOOVO公共自行車啟用後，可串聯起社頭火車站和各景點，讓遊客能輕鬆暢遊，今年的織襪芭樂觀光節將於12月13日到15日一連三天，也會有接駁車服務，活動亮點包括社頭火車站有4千多位小朋友的彩繪燈、社頭市場有元霄節海盜船，和忠義路的百日草花海，遊客可來採購襪子，及順遊各景點。

今天還有縣議員鄭俊雄、蕭妤亘、詹琬惠等人與會，鄭俊雄說，MOOVO對於外地背包客相當方便，坐火車到社頭後，就可以騎自行車去買芭樂、買襪子，對發展觀光很有助益。

社頭鄉MOOVO公共自行車站點啟用，彰化縣長王惠美（左四)等人今天主持啟用典禮並試乘。記者林宛諭／攝影。
社頭鄉MOOVO公共自行車站點啟用，彰化縣長王惠美（左四)等人今天主持啟用典禮並試乘。記者林宛諭／攝影。

公共運輸 火車站 社頭鄉 自行車

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