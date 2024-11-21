梨山幸福巴士獲城市治理卓越獎 背後藏逢甲大學團隊多年付出

台中市政府以「在地經營的最後一哩路—梨山1路」計畫榮獲「天下城市治理卓越獎」，成為六都交通局唯一獲獎單位；這項計畫的成功，解決梨山地區長久以來的交通困境，背後有逢甲大學團隊多年來默默耕耘的付出與貢獻。

梨山地處偏遠，交通不便，921震災後，居民的通勤、就學、就醫等基本民行需求更加不易，為了解決這個問題，逢甲大學智慧運輸與物流創新中心透過USR (大學社會責任)的途徑，結合客運業者，積極協助台中市政府推動梨山幸福巴士計畫。

逢甲大學建設學院院長蘇昭銘和智慧運輸與物流創新中心主任林良泰從計畫初期便積極參與，提供專業指導和跨單位協調，讓計畫更具理念方向和可操作性；計畫的規劃和執行，由逢甲大學建設學院院長蘇昭銘及逢甲大學運輸與物流學系助理教授吳佳真帶領研究團隊負責，他們深入梨山地區，實地考察、訪談居民，了解當地真正的交通需求。

梨山地區地廣人稀，傳統客運業者營運意願低落，團隊協助當地居民成立客運公司，建立「在地人服務在地人」的永續模式；輔導梨山社區發展協會執行幸福巴士營運服務：協助社區發展協會規劃路線、制定營運策略，並培訓在地居民擔任駕駛，讓幸福巴士真正融入當地生活。

團隊開發預約平台，方便乘客預約乘車，也讓駕駛能掌握班表和路徑，有效提升營運效率；除了梨山地區，更將服務範圍擴展至南投縣翠華村，實現跨縣市、跨生活圈的基本民行服務。

逢甲大學團隊還協助研議客貨共載、發展觀光營運等多元服務模式，並制定公開透明的搭乘費率，讓梨山幸福巴士能滿足居民的基本需求，也能促進當地產業發展。

吳佳真老師表示，這一路走來充滿挑戰，除了路途遙遠，還常受到天災影響，團隊成員常需要親自前往梨山，克服天候和路況的考驗。重要的是，如何與當地居民溝通、取得支持，讓他們願意參與和執行計畫，更是團隊努力的重點。

梨山幸福巴士計畫獲得天下城市治理卓越獎的肯定，對台中市政府的鼓勵，更是對逢甲大學團隊多年來努力的最佳回報；這也證明學術研究不僅能貢獻於學術領域，亦能透過實際行動，解決社會問題，創造真正的社會價值。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心將持續投入偏鄉交通的研究，並以梨山幸福巴士的成功經驗為基礎，協助更多地區改善交通困境，讓「幸福」可以透過便捷的交通，傳遞到台灣的每一個角落。