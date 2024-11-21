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影／台中東勢區首座市民活動中心啟用 盧秀燕、江啟臣互感謝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市東勢區迎來首座市民活動中心，東勢區東新、下新及粵寧三里市民活動中心今天啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中市東勢區迎來首座市民活動中心，東勢區東新、下新及粵寧三里市民活動中心今天啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

台中市東勢區東新、下新及粵寧三里的市民活動中心今天啟用，盧秀燕感謝立法院副院長江啟臣，她說自己選台中市長時，江是她的競選總部主委，曾交代她要好好建設山城，如今她和江啟臣兌現承諾；江啟臣致詞時也感謝盧秀燕和市府團隊，地方傳言盧秀燕將交棒給江啟臣，似有成型。

盧秀燕今天致詞時表示，她當台中市長6年內，最大的建設經費在東豐快速路，經費快200億，埤豐橋改建10億經費，蓋活動中心和公托都在山城，她說這些建設最重要的原因是立法院副院長江啟臣，因為江啟臣是她競選台中市長時的競選總部主委，他當初交代，如果她有機會執政當市長，山城一定要好好建設，盧秀燕表示，所以一定要說到做到，這是她和江啟臣的承諾兌現，

江啟臣致詞時說，今天啟用的活動中心是山城最新最漂亮的活動中心，他感謝市長盧秀燕和市府團隊努力達成。

台中市東勢區迎來首座市民活動中心，東勢區東新、下新及粵寧三里，長年缺乏活動中心，里民舉辦集會活動，需借用善教堂地下室，活動規模也因而限縮，居民期盼興建里活動中心，市府傾聽民意，斥資總經費5094萬6406元，興建3層樓高市民活動中心；盧秀燕今出席落成啟用典禮表示，活動中心去年開工、今年完工，歷經1年多興建，感謝各方努力促成，嘉惠地方。

盧秀燕指出，感謝東新里長余運來、下新里長劉發現、粵寧里長詹德旺多年來極力爭取，及中央、地方民意代表的協助。市府持續建設山城，包括推動東勢豐原生活圈快速道路工程、埤豐橋改建、興建獨角仙公園，也持續興建圖書館、學校活動中心、道路建設等。

立法院副院長江啟臣說，活動中心蓋得快又好，而且設有電梯、廁所男女比例以1比4規劃，十分貼心，相信鄉親都有感受到市府的用心，他感謝市府團隊、地方民意代表、在地里長推動山城發展。

民政局長吳世瑋表示，三里活動中心興建基地位於三里的中心位置，由東勢區下新庄自辦市地重劃區劃分為市有地，興建基地為重劃分配無償取得，減少市庫負擔，更帶動地方建設，感謝市議會所有議員的全力支持，讓興建經費順利到位，齊力完成里民心願。

活動中心啟用後可提供里民活動休憩、進修課程、關懷據點等多用途使用，未來更可整合三里資源，持續推展各項社區化福利服務，促進社區發展、凝聚居民向心力，滿足地方民眾期待。

東勢區長翁培真指出，市府近年積極推動東勢區各項建設，除今日啟用的東新里、下新里、粵寧里市民活動中心外，還有活化東勢高工舊址，打造台中客家樂活園區、啟用「東勢綠資材中心」讓廢木在地處理再利用、滿足地方民眾治喪需求，東勢區第一公墓新建納骨塔工程預計明年完工；交通方面，東坑路62號旁8M計畫道路已完成開闢，另埤豐橋改建、東勢豐原生活圈快速道路工程及詒福里8米計畫道路開闢工程持續推進中，將大幅紓解區域交通瓶頸。

東勢區公所表示，活動中心總樓地板面積1016平方公尺，地上3層樓建築物，以白色外牆搭配油桐花裝置藝術，傳承東勢在地特有的大埔客家人文特色，貼近里民生活記憶，並設有社區關懷據點、會議室、社區成長教室及長者照護多功能活動教室等，形塑健康友善的場域；廁所男女比例以1比4規劃，優於現行「建築技術規則」規定廁所比例1比3，落實性別平等，還有設置各項無障礙設施，全面照顧有需求的民眾，打造民眾集會、活動、休閒等多功能優質友善活動場域。

台中市東勢區迎來首座市民活動中心，東勢區東新、下新及粵寧三里市民活動中心今天啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中市東勢區迎來首座市民活動中心，東勢區東新、下新及粵寧三里市民活動中心今天啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中市東勢區迎來首座市民活動中心，東勢區東新、下新及粵寧三里市民活動中心今天啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中市東勢區迎來首座市民活動中心，東勢區東新、下新及粵寧三里市民活動中心今天啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中市東勢區迎來首座市民活動中心，東勢區東新、下新及粵寧三里市民活動中心今天啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中市東勢區迎來首座市民活動中心，東勢區東新、下新及粵寧三里市民活動中心今天啟用，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

台中市 江啟臣 盧秀燕

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