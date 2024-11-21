梨山地區唯一牙醫師將退休 民代：波波醫生可成為選項

台灣偏鄉地區醫療資源不足問題嚴重，牙科首當其衝，就連眼科醫生也相當缺乏。以台中市和平區的大梨山地區來說，3,000位居民的口腔醫療衛生，只能靠衛生所裡唯一的牙醫師，但即將屆齡退休的醫師，因為找不到接班人而遲遲無法退休，讓當地的老人家相當擔心，以後牙疼找不到醫生來看診了。

近來因波波醫師爭議不斷，面對大梨山地區唯一的牙醫師即將退休、卻苦無人接手問題，剛遞補當選和平區民代表會代表的林永富說，若能聘請台灣培訓出來的正統醫生，到偏鄉服務當然最好，但若真的沒有正統醫生願意下鄉看診，「波波醫生也可以成為偏鄉醫療的選項之一，因為有總比沒有好！」

大梨山地區以種植水果、高麗菜為主，居民幾乎都是世代久居的原住民，因為交通不便，除了農忙期會聘請短期工，一般不會有外地人到山上居住。居民如果白天下山有便道可通行，大約需要3個多小時，天黑之後便道關閉，需要繞行合歡山、埔里才能到市區，不但危險且最少需要4小時車程。

林永富無奈地說，當然優先以台灣正統醫師為主，現實是衛生所牙醫師就是等不到接班的醫生，「真不得已，為了鄉親的健康，也能接受波波醫生啦，有總比沒有好！」一語道出偏鄉醫療的無奈和辛酸。

和平區梨山里里長賴盛功也跳出來說，大梨山地區缺的不只是牙科醫生，還有眼科醫生。他說，大梨山地區是高接梨與蜜蘋果的盛產地，農民經常需要噴農藥除蟲，有一次他因為噴灑不當，農藥不小心噴到眼睛裡，當場讓他痛到睜不開眼睛，卻因位處山上、找不到眼科醫生求助，兒子只好連夜將他載往台中市中國醫藥大學附設醫院急診。

「從晚上一直清洗到隔天早上，我的眼睛才能睜開，若太晚下山求診，我早就瞎掉了！」因此，賴盛功請求政府正視偏鄉醫療資源嚴重不足的問題，別讓山上的居民成為二等公民。

秉持「偏鄉優先、弱勢優先」精神，衛福部規劃24億元「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，讓苦無醫師執業的偏鄉地區，考量以外籍牙醫學生參與。不料，本土小牙醫聯盟以不要讓偏鄉計畫淪為國外學生回台執醫跳板為由，要求衛福部撤回偏鄉醫療計畫。

針對相關質疑，衛福部澄清，偏鄉醫療計畫並無強制特定牙醫師參與規定，計畫將以現今55個無牙醫鄉鎮，召募具本國學歷且有牙醫師執照者下鄉服務，至於國外學歷者有爭議暫緩，並承諾是否開放其服務偏鄉會再公開討論。

對此，國際牙醫校友聯合會表示，支持本土牙醫承擔偏鄉責任，並呼籲率先示範推動計畫落地，不是只要求退回計畫，犧牲382萬人民的醫療權。