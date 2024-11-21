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草屯鎮長補選明年1月18日投票 2026選戰提前開打

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣草屯鎮長簡景賢。圖／本報資料照片
南投縣草屯鎮長簡景賢。圖／本報資料照片

南投縣草屯鎮長簡景賢猝逝，因任期未過半需辦理補選，南投縣選委會經過討論，將在明年1月18日辦理不選投票，鎮長補選提前讓2026年草屯鎮長選舉提前開打，藍綠陣營都有人選備戰，藍營也可能爭取無黨籍縣議員簡賜勝參選，力保草屯鎮版圖。

南投縣選委會表示，草屯鎮長補選候選人領表日期為11月30至12月6日止，登記期間為12月4日至12月6日止，登記時間為每日上午8時至12時，下午1時至5時。

草屯鎮人口9.8萬人，一度是「全台第一大鎮」。雖然因少子化、人口外流影響，人口下滑，仍是南投縣選舉的關鍵戰場。簡景賢原本2026年屆滿2任，藍綠都積極備戰，更牽動縣長選戰，縣長許淑華爭取連任，更要守住草屯，藍綠都有議員爭取角逐。

簡景賢意外過世，任期未過半讓草屯鎮長選戰提前開打。國民黨縣議員李洲忠、唐曉棻等表達意願；民進黨則以蔡銘軒、前鎮長洪國浩也有意爭取；無黨籍縣議員簡賜勝在地方經營多年，地方傳聞藍營積極爭取簡賜勝參選。

南投縣選舉 補選 議員

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