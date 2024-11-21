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台中購物節登錄金額破百億 24日加碼抽百萬現金

中央社／ 台中21日電

台中購物節從10月24日開跑，台中市經發局今天表示，開跑後約3週登錄金額即破新台幣100億元，超越去年同期金額，市府將加碼1名百萬現金獎，於週日（24日）抽出得主。

台中購物節活動從10月24日起至12月25日，今年市府特別邀請日本、新加坡及比利時等駐台使節協助拍攝宣傳影片，市府表示，不到1個月已累積10萬多次觀看。比利時台北辦事處長馬徹日前還在比利時國王節活動上大力推廣台中購物節。

經發局長張峯源透過新聞稿指出，今年活動行銷更穿梭台中市街道、外縣市及國際舞台，如雙層觀光巴士結合大使推廣，預計年底上路後，帶領民眾、遊客巡遊城區的知名觀光景點。

在世界12強棒球賽期間，張峯源說，除了於暖身賽在台中市洲際棒球場上露出使節的台中購物節國際行銷影片，也與台北市攜手前進台北大巨蛋向世界行銷，慶典經濟再次跨越國界。

經發局統計，截至目前消費登錄金額，連續2年在第3週就突破100億元。除台中市民眾參與，外縣市也踴躍參加購物節，如去年第一高消費的彰化縣，較去年同期提升6300萬，南投縣則增加3500萬。

每年購物節都推廣減碳及數位化，鼓勵全民使用載具，經發局表示，目前雲端發票占總登錄張數由去年的6成提升至7成。今年首名百萬汽車得主陳小姐，就是使用雲端發票登錄APP，又便利又環保，兌獎更容易。

經發局補充，週日（24日）將在霧峰光復新村內的原流新創聚落舉辦「破百億獎百萬」活動，加碼抽出1名百萬現金得主，歡迎民眾到場或到購物節臉書收看直播。

台中市 消費 雲端發票

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