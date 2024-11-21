台中4區整體規劃不如預期 議員憂「大安自然消滅」

國土署指出，台中大安、外埔、新社與和平四區整體規劃進度緩慢，市議員施志昌很擔憂，如果維持現狀，「大安會自然消滅」，要求市府明確規劃並加快進度，避免發展停滯。

議員施志昌指出，大安、外埔、新社與和平的鄉村地區整體規劃，被中央指出進度嚴重落後。據今年6月內政部國土署的會議紀錄，台中大安、外埔等案與規劃期程差距近兩年，施志昌問為何進度會如此緩慢？是否會拖到國土計畫分區功能公告以後？

施志昌指出，根據現行國土計畫，大部分區域依循現況，然而，大安區若持續現況，未來可能面臨「自然消滅」的危機。

中市都發局長李正偉表示，目前鄉村區整體規劃於國土計畫中的法律位階尚未明確，待國土計畫分區功能公告後會再納入檢討，全國都是相同的狀況。另外，公共設施通盤檢討也同步進行中。

施志昌說，改變現況需要透過調整國土計畫功能分區，在2025年4月國土計畫功能分區公告實施前，調整為城2-3。目前有兩種途徑可行，一是透過國土計畫分區功能直接劃設，二是納入鄉村區整體規劃。

施志昌表示，市府目前並無意將大安與外埔指認為未來發展地區，而是選擇透過鄉村區整體規劃的程序。

施志昌強調，鄉村地區整體規劃案對大安與外埔發展至關重要，但目前進度緩慢，甚至新的規劃需求可能影響整體進度。他呼籲都市發展局加快腳步，勿再耽誤甲安埔地區的未來發展。