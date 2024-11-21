草屯鎮長簡景賢18日驟逝 明年1月18日投票補選

南投縣草屯鎮長簡景賢18日驟逝，南投縣選舉委員會今天透過新聞稿表示，補選於民國114年1月18日投票，投票時間為上午8時到下午4時。

南投選委會說，投票日選民應帶本人有效國民身分證、印章及投票通知單到指定投開票所投票；參選人領表日期為11月30日到12月6日，登記期間為12月4日到6日上午8時到12時、下午1時到5時；12月20日參選人抽籤。

南投選委會表示，依公職人員選舉罷免法規定，選民須用選委會製備的圈選工具圈蓋選票，選票簽名、蓋章、按指印、加入任何文字或符號都屬無效票。

南投選委會說，除執行公務外，任何人不可帶行動電話或具攝影功能器材進投票所，已關閉電源的行動裝置不在此限。

簡景賢由南投縣議員轉戰草屯鎮長並連任，這屆任期到115年，今年12月25日任期才過半，依地方制度法規定須補選。