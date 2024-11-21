爭取世棒四強直播 台中藍綠女議員許願「成功就跳三振舞」

世界棒球12強複賽，中華隊晉四強前進東京，各地掀起熱潮。台中市藍綠議員各自為選區爭取直播場，民進黨張玉嬿與國民黨黃佳恬許願，爭取太平直播成功就現場跳「三振舞」。副市長黃國榮說錢可以解決，但轉播權還須再談。

台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿及黃守達在市政業務質詢中，一致呼籲市府加設世界棒球四強賽的轉播場地，讓市民都能為台灣加油打氣。

謝志忠議員提到，市府11月13日在豐原舊議政大樓前廣場設置直播，四強賽更應直播。謝志忠議員強調，台灣棒球隊在不被看好的情況下一路挺進東京，打破32年來歷史紀錄。

謝志忠要求市府增加豐原轉播，只有市政大樓是不夠的，預賽都能轉播，進入四強賽更應該規劃完善，讓市民感受到市府的支持。

王立任指出，海線地區的民眾對棒球熱情不減，也渴望有機會支持國家隊，海線民眾絕非二等公民，市府應該針對海線規劃專屬轉播場地。

王立任提到，市府舉辦野餐日活動，從單一地點舉行，逐步擴展至山、海、屯、城全區，今年未編列預算的情況下依然成功推動。他期盼市府將執行力與熱情投入到棒球轉播中，讓全民共享棒球的感動。

副市長黃國榮說，因時間急迫，經費與場地還可解決，但還須談轉播權，會請運動局處理。

張玉嬿呼籲，市府應抓住這次機會，為台灣隊及熱情支持的民眾提供更多支持。她強調，副市長已承諾資金上並無問題，屯區擁有許多適合的場地，市府應迅速行動，讓棒球迷們能在舒適的環境中為台灣加油。

國民黨議員黃佳恬也呼應張玉嬿，如屯區爭取成功，相約兩人在現場跳「三振舞」，為中華隊加油打氣。