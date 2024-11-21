快訊

12強Live／6局下中華隊「轉運手」張奕投三上三下 仍0：2落後委內瑞拉

12強賽／黃子鵬單屆3戰南美球隊 4.2局失2分挨了委國4棒兩分砲

影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取世棒四強直播 台中藍綠女議員許願「成功就跳三振舞」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員黃佳恬邀民進黨議員張玉嬿跳「三振舞」。圖／取自市議會直播
國民黨台中市議員黃佳恬邀民進黨議員張玉嬿跳「三振舞」。圖／取自市議會直播

世界棒球12強複賽，中華隊晉四強前進東京，各地掀起熱潮。台中市藍綠議員各自為選區爭取直播場，民進黨張玉嬿與國民黨黃佳恬許願，爭取太平直播成功就現場跳「三振舞」。副市長黃國榮說錢可以解決，但轉播權還須再談。

台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿及黃守達在市政業務質詢中，一致呼籲市府加設世界棒球四強賽的轉播場地，讓市民都能為台灣加油打氣。

謝志忠議員提到，市府11月13日在豐原舊議政大樓前廣場設置直播，四強賽更應直播。謝志忠議員強調，台灣棒球隊在不被看好的情況下一路挺進東京，打破32年來歷史紀錄。

謝志忠要求市府增加豐原轉播，只有市政大樓是不夠的，預賽都能轉播，進入四強賽更應該規劃完善，讓市民感受到市府的支持。

王立任指出，海線地區的民眾對棒球熱情不減，也渴望有機會支持國家隊，海線民眾絕非二等公民，市府應該針對海線規劃專屬轉播場地。

王立任提到，市府舉辦野餐日活動，從單一地點舉行，逐步擴展至山、海、屯、城全區，今年未編列預算的情況下依然成功推動。他期盼市府將執行力與熱情投入到棒球轉播中，讓全民共享棒球的感動。

副市長黃國榮說，因時間急迫，經費與場地還可解決，但還須談轉播權，會請運動局處理。

張玉嬿呼籲，市府應抓住這次機會，為台灣隊及熱情支持的民眾提供更多支持。她強調，副市長已承諾資金上並無問題，屯區擁有許多適合的場地，市府應迅速行動，讓棒球迷們能在舒適的環境中為台灣加油。

國民黨議員黃佳恬也呼應張玉嬿，如屯區爭取成功，相約兩人在現場跳「三振舞」，為中華隊加油打氣。

民進黨議員各自為選區爭取世棒4強直播派對，副市長黃國榮說錢可以解決，但轉播權還須再談。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員各自為選區爭取世棒4強直播派對，副市長黃國榮說錢可以解決，但轉播權還須再談。記者陳秋雲／攝影

世界棒球12強 中華隊 台中市

延伸閱讀

台中路樹國賠案全台第2多、賠償金全台最高 市府說話了

影／中火燒到「中共」 民進黨議員把環保局長趕出議場

星宇航空12月台中停飛峴港 觀旅局：越捷與越竹照飛

處長性騷5女還放「性騷假」？盧秀燕拍板才停職決策曝光

相關新聞

爭取世棒四強直播 台中藍綠女議員許願「成功就跳三振舞」

世界棒球12強複賽，中華隊晉四強前進東京，各地掀起熱潮。台中市藍綠議員各自為選區爭取直播場，民進黨張玉嬿與國民黨黃佳恬許...

草屯鎮長簡景賢18日驟逝 明年1月18日投票補選

南投縣草屯鎮長簡景賢18日驟逝，南投縣選舉委員會今天透過新聞稿表示，補選於民國114年1月18日投票，投票時間為上午8時...

台中4區整體規劃不如預期 議員憂「大安自然消滅」

國土署指出，台中大安、外埔、新社與和平四區整體規劃進度緩慢，市議員施志昌很擔憂，如果維持現狀，「大安會自然消滅」，要求市...

集集鐵道支線停駛超過3年 交通部承諾後年提前完工通車

集集鐵道支線停駛超過3年，台鐵原先希望工程展延到2027年底才完工通車，但在立法委員游顥要求交通部編足預算下，經3次確認...

影／台中今起3天發「物調券」 排隊人龍看不到盡頭

台中市今起至23日發放「物調券」，雖然是上午8時才開始作業，但霧峰和大肚市場清晨5時不到就有人排隊，並從市場裡一路排到大...

彰化孔廟東側老榕 因病將移除重植

國定古蹟彰化孔廟櫺星門前左右原各種一棵榕樹，但西側榕樹2007年遭薔蜜颱風吹倒後未補植；東側50歲老榕最近遭病蟲害腐朽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。