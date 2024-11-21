集集鐵道支線停駛超過3年 交通部承諾後年提前完工通車

集集鐵道支線停駛超過3年，台鐵原先希望工程展延到2027年底才完工通車，但在立法委員游顥要求交通部編足預算下，經3次確認，交通部次長伍勝園終於承諾2026年7月提前完工通車，舉辦通車典禮。

立法院財政委員會聯席會議中，立委游顥表示集集支線是南投縣觀光命脈，涵蓋名間、集集、水里民眾生計，要求交通部承諾完全編足23.63億經費，並於2026年7月如期完工通車，交通部次長伍勝園說，2025年前瞻計畫特別預算台鐵集集支線編列預算3億，全案預算已完全編足，後期如有增加將編列公務預算支應，全線將於2026年7月完工。

游顥指出，集集支線是南投縣重要觀光鐵道，從名間鄉濁水、集集鎮到水里車埕沿線地區，都是以集集支線火車站與綠色隧道做為主要觀光意象，地方營業商家也以此發展旅宿、復古鐵道文化商品等，做為當地居民謀生的主要途徑；因應台鐵集集支線基礎建設計畫，集集支線自2021年起只能行駛到集集站，今年5月更擴大集集站、龍泉站停駛，改由台鐵租用巴士進行接駁。

游顥強調，南投以台鐵集集支線聞名，「沒有集集火車，車站就像沒有靈魂的軀殼」，以往假日單日鐵道觀光遊客人次破萬，如今雖有部分遊覽車，但附近店家表示遊客根本寥寥無幾，整體遊客人數下降了約四到五成，再多的補貼或振興方案，對沿線名間、集集、水里以鐵道維生的鄉親來說，都只是維持度過黑暗期的基本生活而已。

根據觀光署統計資料，2020年南投縣觀光遊憩人次達1159萬人次，但2021年銳減至824萬，今年截至9月統計也僅有765萬，顯示自2021年集集支線停駛後，連帶影響南投縣內區域觀光的需求失衡，因此，南投縣民殷殷期盼集集支線盡早完工通車，能早日結束這場惡夢。