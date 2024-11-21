影／台中今起3天發「物調券」 排隊人龍看不到盡頭

台中市今起至23日發放「物調券」，雖然是上午8時才開始作業，但霧峰和大肚市場清晨5時不到就有人排隊，並從市場裡一路排到大馬路上，商家也紛推出折扣優惠，吸引消費者上門。

市議員江和樹一早也到霧峰市場排隊，因為拿100元現金可以兌換200元面額的物調券1張，每人限換2百元，他也和大多數市民一樣，都是拿兩百元換兩張，以達最大效益。他隨之到一處豬肉攤買豬肉，老闆說，連續3天的發放時間內，他的肉攤每斤豬肉都僅100元，較平日優惠至少數十元。

江和樹說，因為買物調券時拿了一次好處，購物又有優惠，所以享受了兩次優惠，市民多為此寧願起個早來享受一下「小確幸」，也顯示市長盧秀燕推出項活動受到市民歡迎。

經發局長張峯源一早也到大肚市場了解發放情形。他說，人龍「看不到盡頭」除了買物調券以及商家推出優惠折扣，市民在購物後還可以參加購物節摸彩，最大獎是房子1棟，所以買物調券的好處是3重優惠，且效益可能放得很大。

另外，他提醒，雖然領的時間是3天，但可以用7天，很多商家不了解，僅推出3天折扣優惠，事實上優惠活動可以辦7天。

為何物調券不能在百貨公司、超市賣場使用？張峯源說，市長盧秀燕推出物調券政策，是照顧微型店家，加碼鼓勵消費者到基層消費，幫助微型市集，因此只限於市場經濟。

物調券今起在市場、夜市、商圈等108處發放35萬份，領取及使用地點擴及梨山、新社山區，以100元現金兌換200元面額，每人限拿2份，11月27日前消費。兌換地點使用，包含38處公有零售市場、5處民有市場、2處公有委外市場、3處民營市場、20處攤販集中區、23處商圈、台中市產業故事館發展協會25個所屬會員店家。