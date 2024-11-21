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南投埔里水源地建掩埋場 農民憂汙染茭白筍田

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
埔里鎮盛產茭白筍產量占全國8成5。圖／南投縣政府提供
埔里鎮盛產茭白筍產量占全國8成5。圖／南投縣政府提供

南投縣埔里鎮麒麟里有業者申請興建事業廢棄物掩埋場，近25公頃，但位在灌溉水源地，縣議員陳宜君質疑，一旦汙染將影響茭白筍等農作。環保局表示，會進行1年以上的環境影響評估，將嚴格把關。

陳宜君說，農田水利署南投分署評估，這裡是珠仔山圳、南烘圳、牛相觸圳取水口上游，灌溉約1400多公頃茭白筍田，需全時流動且潔淨的水 源，不適合在上游設置廢棄物掩埋場。農民也擔心縣府是否有能力防止廢棄物汙染水源，陳宜君擔心下雨造成汙染滲透，縣府須提出確切的環評數據。

環保局長李易書說，業者申請內容主要為營建廢棄物、陶瓷磚瓦，承諾協助政府處理焚化爐飛灰固化物，這些掩埋物不會產生水，也沒有收汙泥、爐渣，底渣不會進場。

他說，南投縣外運垃圾回收飛灰，運到高雄廢棄物掩埋場掩埋，費用相當高，業者承諾，未來會協助處理飛灰。他說，預地定雖鄰近水源地，但不在水質水源保護區，縣府才受理申請，目前仍在申請土地變更，還有一年的環境影響評估工作。

南投縣長許淑華說，環境部長彭啟明視察南投垃圾處理，提到「不能只要台積電、不要焚化廠」，南投有好山好水，但垃圾須自己處理，不可能一直運到外縣市。嫌惡設施不可能都不要，否則將來面臨問題更嚴重，這是艱困的挑戰。

許淑華說，業者依法申請也提回饋機制，且掩埋場還要通過環評，如果環評未通過就沒有後續問題。縣府的責任是嚴格把關，將環評內容結果和數據，向縣民和議會報告。

台積電 廢棄物 彭啟明 茭白筍 許淑華

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