彰化孔廟東側老榕 因病將移除重植

國定古蹟彰化孔廟櫺星門前左右原各種一棵榕樹，但西側榕樹2007年遭薔蜜颱風吹倒後未補植；東側50歲老榕最近遭病蟲害腐朽，有安全疑慮，文化局將移除後重植，至於西側部分，因擔心阻礙排水，不再補種。

彰化孔廟西側榕樹17年前被颱風吹倒，至今未補植，縣府改立彰化孔子廟石碑，但許多反映與東側榕樹未對稱，影響美感。彰化文史工作者蔣敏全說，台灣宮廟建築兩側幾乎都有老樹，這是基於陰陽調和概念，符合美學，台南府城孔廟也如此，因此建議補植彰化孔廟東側榕樹，西側應補植榕樹，兩側恢復各一棵榕樹。

文化局指出，佇立半世紀的彰化孔子廟櫺星門東側的老榕樹，因老榕主莖幹遭病菌感染，長達兩公尺，內部繼續腐朽，為免老樹無預警倒伏潛藏危險，由於彰化孔廟是重要文化資產，參觀人潮絡繹不絕，為保護文化資產及人身安全，專家建議移除。

文化局訂本月24日下午舉辦「送別老樹迎新綠」生命教育活動，邀請文學家林武憲為老榕樹創作「送別老榕樹」詩文，現場朗誦送別老樹。

至於西側是否補植榕樹？文化局長張雀芬表示，西側榕樹2007年8月因患褐根病，根部嚴重腐爛，突然倒地而遭移除，當時考量地底下有排水溝，根部生長會阻礙排水，經評估不再補種，目前也無補植計畫。