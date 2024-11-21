聽新聞
0:00 / 0:00

彰化孔廟東側老榕 因病將移除重植

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
國定古蹟彰化孔子廟東側50歲榕樹，遭病蟲害腐朽，影響安全，文化局將移植。記者劉明岩／攝影
國定古蹟彰化孔子廟東側50歲榕樹，遭病蟲害腐朽，影響安全，文化局將移植。記者劉明岩／攝影

國定古蹟彰化孔廟櫺星門前左右原各種一棵榕樹，但西側榕樹2007年遭薔蜜颱風吹倒後未補植；東側50歲老榕最近遭病蟲害腐朽，有安全疑慮，文化局將移除後重植，至於西側部分，因擔心阻礙排水，不再補種。

彰化孔廟西側榕樹17年前被颱風吹倒，至今未補植，縣府改立彰化孔子廟石碑，但許多反映與東側榕樹未對稱，影響美感。彰化文史工作者蔣敏全說，台灣宮廟建築兩側幾乎都有老樹，這是基於陰陽調和概念，符合美學，台南府城孔廟也如此，因此建議補植彰化孔廟東側榕樹，西側應補植榕樹，兩側恢復各一棵榕樹。

文化局指出，佇立半世紀的彰化孔子廟櫺星門東側的老榕樹，因老榕主莖幹遭病菌感染，長達兩公尺，內部繼續腐朽，為免老樹無預警倒伏潛藏危險，由於彰化孔廟是重要文化資產，參觀人潮絡繹不絕，為保護文化資產及人身安全，專家建議移除。

文化局訂本月24日下午舉辦「送別老樹迎新綠」生命教育活動，邀請文學家林武憲為老榕樹創作「送別老榕樹」詩文，現場朗誦送別老樹。

至於西側是否補植榕樹？文化局長張雀芬表示，西側榕樹2007年8月因患褐根病，根部嚴重腐爛，突然倒地而遭移除，當時考量地底下有排水溝，根部生長會阻礙排水，經評估不再補種，目前也無補植計畫。

孔廟 彰化 文化局

延伸閱讀

彩虹眷村部分牆面遭塗損14人判無罪 中市府提上訴

見證花東廣播史 花蓮港放送局1944重新開幕成藝文地標

彰化和美番雅溝排水第5期工程 盼改善淹水問題

彩虹眷村牆面遭塗銷 台中市府告刑民事訴訟...雙雙敗訴

相關新聞

台中全台唯一萌兔專區 爆遛狗糾紛

台中打造公園「萌兔專區」，因有飼主帶狗進入，遭勸阻發生紛爭。當地居民認為利用率不高，應改為一般寵物公園。愛兔協會表示，這...

彰化孔廟東側老榕 因病將移除重植

國定古蹟彰化孔廟櫺星門前左右原各種一棵榕樹，但西側榕樹2007年遭薔蜜颱風吹倒後未補植；東側50歲老榕最近遭病蟲害腐朽，...

南投埔里水源地建掩埋場 農民憂汙染茭白筍田

南投縣埔里鎮麒麟里有業者申請興建事業廢棄物掩埋場，近25公頃，但位在灌溉水源地，縣議員陳宜君質疑，一旦汙染將影響茭白筍等...

世界棒球12強複賽...中華隊戰委內瑞拉 彰化肉圓應援團來了

2024世界12強棒球賽，中華隊進入4強前進日本東京，21日上午11點開始迎戰A組排名第一的勁敵委內瑞拉隊，彰化縣政府將...

南投農村新食力成果發表 展現在地綠色餐飲創新力量

南投縣政府20日在縣府一樓大廳舉辦「南投農村新食力」成果發表會，來自全縣27家綠色餐飲業者、農業推廣團體、社區，以及熱愛...

疑水公司破管...台中公益路冒2天坑 駕駛曝地板軟軟的

台中市南屯區公益路今下午發生路面塌陷，柏油路上破了2個大洞，所幸當時行經車輛即時閃避沒有造成人員傷亡，因當時路邊正由自來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。