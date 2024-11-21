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台中全台唯一萌兔專區 爆遛狗糾紛

聯合報／ 記者黃寅曾增勳陳秋雲／台中報導
愛兔人士說，台中市「萌兔專區」是全台唯一專為愛兔人士設計的遛兔專區，十分珍貴。記者黃寅／攝影
愛兔人士說，台中市「萌兔專區」是全台唯一專為愛兔人士設計的遛兔專區，十分珍貴。記者黃寅／攝影

台中打造公園「萌兔專區」，因有飼主帶狗進入，遭勸阻發生紛爭。當地居民認為利用率不高，應改為一般寵物公園。愛兔協會表示，這是全台唯一寵兔專區，兔子敏感怕狗吠，建議維持現狀。市府運動局表示，沒有調整計畫。

「萌兔專區」位在北區，有兩個籃球場大，用柵欄圍起，有人前天想帶哈士奇進入，但遭勸阻引發口角，網友討論，狗的糞便或氣味會讓兔子不安。兔子膽小，打雷都會被嚇死，更何況犬隻有狩獵天性，一個前撲或吼叫，都可能造成不幸。也有網友說，他的兔子就是被哈士奇狗咬死的。

愛兔人士說，台中市「萌兔專區」是全台唯一專為愛兔人士設計的遛兔專區，十分珍貴。記者黃寅／攝影
愛兔人士說，台中市「萌兔專區」是全台唯一專為愛兔人士設計的遛兔專區，十分珍貴。記者黃寅／攝影

市議員陳文政說，地方人士反映很少看到兔子在專區裡活動，形同閒置，非常可惜。他多次建議運動局應轉型為寵物公園，可以讓更多寵物運用。萌兔專區位在北區國民運動中心旁，由運動局主管。

台灣愛兔協會副主任林樵指出，兔子喜歡曬太陽、到綠地活動，但因流浪狗多，一般飼主不敢隨便遛，有專屬公園是一大福音。如果使用率不高，應另作規畫，並考量兔子怕狗吠、敏感的習性，以及避免互相干擾與安全。

石姓愛兔人士說，萌兔專區因為有柵欄圍著，狗兒不易亂跑，主人好顧，所以看區內沒兔子時會想進去，但這是不對的。有人以為利用率不高，他倒認為是政府宣傳不夠，應加強推廣。

運動局代理局長游志祥說，專區使用管則未訂罰則，遛狗闖入僅能勸導，未來可修訂使用規定，視情況裁罰。考量兔子屬「弱勢」寵物，仍維持專區專用。

多位議員反映台中市平均3萬隻寵物才設一處寵物專區，太少了。建設局長陳大田說，台中市寵物專區已增至7處，會因應民眾需求及兼顧區域平衡，評估設置可行性。

桃園市現有24座寵物公園，動物保護處長王得吉說，桃園市寵物公園不限任何寵物，10幾年來未接獲寵物公園糾紛案。王得吉說，寵物公園內寵物可不繫繩，飼主應做好防護措施，但因無裁罰規定，如發生糾紛將依動物保護法規定處理或裁罰。

寵物 流浪狗 運動 遛狗

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