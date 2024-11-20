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台中公益路出現2處坑洞 警方實施交管防意外

中央社／ 台中20日電

台中市南屯區公益路與大光街口今天下午路面出現2處坑洞，警方隨即派員到場擺設交通錐、警示燈，並進行交管。經水公司人員勘查研判是水管破裂沖刷造成塌陷，隨即進行維修。

台中市警察局第四分局下午近4時獲報，南屯區公益路與大光街口有坑洞，立即派員前往查處。發現公益路大光路口往西方向有大小約3公尺的坑洞，往東方向則有約1公尺的坑洞，幸好未造成人員受傷或車損情形。

由於適逢下班時段車流湧現，警方立即派員於路面2處塌陷前方擺設交通錐與警示燈，並實施交管疏導。

現場經自來水公司人員到場勘查發現，因路面下方水管破裂，導致水流沖刷地基塌陷造成坑洞，水公司隨即出動人員到場施工維修破裂水管，並填補道路坑洞。

公益 台中市 水公司

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