台中公益路出現2處坑洞 警方實施交管防意外
台中市南屯區公益路與大光街口今天下午路面出現2處坑洞，警方隨即派員到場擺設交通錐、警示燈，並進行交管。經水公司人員勘查研判是水管破裂沖刷造成塌陷，隨即進行維修。
台中市警察局第四分局下午近4時獲報，南屯區公益路與大光街口有坑洞，立即派員前往查處。發現公益路大光路口往西方向有大小約3公尺的坑洞，往東方向則有約1公尺的坑洞，幸好未造成人員受傷或車損情形。
由於適逢下班時段車流湧現，警方立即派員於路面2處塌陷前方擺設交通錐與警示燈，並實施交管疏導。
現場經自來水公司人員到場勘查發現，因路面下方水管破裂，導致水流沖刷地基塌陷造成坑洞，水公司隨即出動人員到場施工維修破裂水管，並填補道路坑洞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言