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世界棒球12強複賽...中華隊戰委內瑞拉 彰化肉圓應援團來了
2024世界12強棒球賽，中華隊進入4強前進日本東京，21日上午11點開始迎戰A組排名第一的勁敵委內瑞拉隊，彰化縣政府將在美術館前廣場同步舉辦直播，縣長王惠美邀請民眾一為中華隊加油，現場將提供一顆肉圓品嘗，送完為止。
彰化縣政府在2023年3月的世界棒球經典賽，也在彰化縣政府廣場舉辦多場直播，在業者力挺力，現場分別免費發放千份爌肉飯、肉圓給民眾，吸引上千人前來為中華隊加油，掀起熱潮。
此次2024世界12強棒球賽，很多縣市也都分別舉辦直播加油活動，彰化縣各界也有此一呼聲，縣長王惠美也不落人後，今晚宣布在縣立美術館前，舉辦同步直播活動，活動現場將貼心提供限量彰化在地特色美食肉圓，讓大家一邊品味家鄉的美味，一邊中華隊加油。
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