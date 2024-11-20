南投農村新食力成果發表 展現在地綠色餐飲創新力量

南投縣政府20日在縣府一樓大廳舉辦「南投農村新食力」成果發表會，來自全縣27家綠色餐飲業者、農業推廣團體、社區，以及熱愛綠色生活的民眾齊聚一堂，共同分享與展示綠色餐飲運動的成果。

現場除了13鄉鎮市綠色餐飲農場攤位展示外，各餐廳主廚也上台走秀，展示春夏秋冬四季的特色餐點，並上台領取「永續綠色餐飲主廚」的研習證書，展現南投在推動永續綠色飲食上的成效。

南投縣農業處長蘇瑞祥與縣議員黃春麟、林憶如、林儒暘及張婉慈，在綠色餐飲指南(Green Dining Guide,GDG) 共同創辦人何佳穎的帶領下，宣讀綠色宣言6條宗旨；除恭賀12家社區餐廳加入英國永續餐廳協會(SRA)全球評鑑指標Food Made Good認證獲得星級餐廳，並一起動手做生菜沙拉。

蘇瑞祥也代表縣府與做好創研公司、高鼎人力資源顧問公司及台灣觀光旅行業交流協會等代表，共同簽署農村產業合作意向書，承諾未來會持續推動南投農村產業的優化與永續綠色餐飲。

蘇瑞祥表示，此次活動不僅是成果展，更是綠色餐飲發展的新起點，可為推廣友善環境的農業及飲食文化奠定基礎，期待未來有更多在地夥伴投入綠色供應鏈，讓南投的農產品與綠色餐飲文化得到更廣泛的推廣。

與會的綠色餐飲業者都表示，參與綠色餐飲運動，不僅能夠吸引關注環境的消費者，更帶來了品牌價值的提升，透過選用本地生產、有機及無毒的食材，盡量減少一次性用品的使用，期望能在商業運營與環境保護間取得平衡。

農業處指出，綠色飲食的風潮席捲全球，綠色餐飲已成為餐飲業的重要趨勢，縣府致力於推動南投在地農業與餐飲的創新結合，為消費者提供更健康且具永續性的餐飲選擇，期盼藉由友善土地的農產品與創新餐飲模式，為在地農村注入新動能，達到永續發展的目標。

縣府透過農業部農村發展及水土保持署補助的農村再生總合發展計畫，攜手在地餐飲業者及農民，共同實踐從食材生產、採購、菜單設計、資源再利用等方面的創新與挑戰，展現了綠色餐飲的多元化實踐方式。

而透過發表會的呈現，讓全國民眾看到南投豐富的在地農產品，更體驗到綠色餐飲在減少資源浪費、降低環境負擔上的顯著成果。

未來，縣府將繼續推動綠色餐飲產業的發展，為民眾提供更健康、友善環境的飲食選擇，並吸引更多民眾品味南投的「食力」之美。

蘇瑞祥說，南投農村新食力成果發表會不僅傳遞對地球與飲食環境的關懷，更展現出南投縣政府推動綠色飲食的決心與行動力，透過這樣的活動，相信未來會有更多人關注並參與，讓南投成為綠色餐飲的標竿。