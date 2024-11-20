疑水公司破管...台中公益路冒2天坑 駕駛曝地板軟軟的
台中市南屯區公益路今下午發生路面塌陷，柏油路上破了2個大洞，所幸當時行經車輛即時閃避沒有造成人員傷亡，因當時路邊正由自來水公司修復水管，是否因工程釀塌陷仍待釐清，轄區警方已協助交管，但因正值下班時段仍造成公益路壅塞。
台中第四分局今下午5點多獲報，南屯區公益路、大光街口有2處路面塌陷，為避免行經車輛不慎掉落意外，第一時間派2名義交到場協助疏導，周圍也拉起三角錐管制。
據了解，當時因公益路由自來水公司施作水管工程，疑似因水管破裂沖刷才造成柏油路面塌陷，水公司人員也已派員到場搶修中，所幸沒有造成人員受傷。
目擊民眾也PO網表示，公益路上出現坑洞，車輛開過去感覺「地版軟軟的」，加上傍晚正值下班時段，造成公益路部分壅塞。
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