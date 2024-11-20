醫療暴力零容忍 彰基邀彰化縣警局教官指導防身術
彰化基督教醫院去年6月曾發生一名男子持鋸闖入行凶暴力事件，幸好被當時主治醫師黃彥偉會同駐衛警制伏，才未造成更大傷害，彰基因此定期舉辦教育訓練，昨天更邀請縣警局派員教導防身術，彰基總院長陳穆寬表示，希望打造醫療暴力零容忍的堅實防線。
彰基表示，最近幾年來，各地醫療院所急診、門診屢傳不滿醫護處置的病患、家屬的暴力行為，或情緒失控民眾，到院挑釁、接續傷害病患的醫療暴力事件，為避免類似情事一再發生，彰基都會定期舉辦 「辨識高風險暴力族群及暴力防範」教育訓練，期望透過經驗的分享，能夠降低各種無法預期的傷害。
彰基昨天下午再度舉辦教育訓練，邀請彰化縣警察局訓練科到場指導，教導防身術，並分享工作上所遇到的各種突發狀況，及如何防止暴動民眾的擴散，以避免影響到醫事人員、患者及其他民眾的安全。
彰基總院長陳穆寬感謝彰化縣警察局陳明君及訓練科的協助，強調彰化基督教醫院與彰化縣警察局攜手，透過專業課程為醫療人員注入新的防護觀念與技術，除展現對醫護及病患安全的高度重視外，更期望此次教育訓練能成為全國醫療院所的典範，讓每一位醫事人員都能安心執業，每一位病患都能享有平安就醫的權利。
彰化縣警局訓練科總教官陳志輝表示，政府推動全民國防，關鍵基礎設施是一個很重要的防護機關，能夠強化同仁自身防衛的觀念跟基本防護能力，對醫院是的發展正向。課程中安排讓醫療同仁從防衛觀念的建立，在介紹防衛的技術，讓同仁能夠快速吸收。希望提供給醫療人員能夠有一個自身保護的安全環境，讓民眾也能夠享受一個安全的醫療環境。
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