埔里镇水源地建廢棄物掩埋場 上千頃茭白筍田擔心汙染

南投縣埔里鎮麒麟里有業者申請興建廢棄物掩埋場，面積將近25公頃，因位處灌溉水源地，掩埋物包括事業廢棄物及焚燒後的飛灰，縣議員陳宜君質疑，一旦汙染將造成茭白筍等農作物受影響。南投縣環保局表示，會進行1年以上的環境影響評估，嚴格把關。

陳宜君說，掩埋場預定地位在埔里、仁愛、國姓三鄉鎮交界、南港溪上游，供應埔里地區農業用水。農田水利署南投分署評估，這裡是珠仔山圳、南烘圳、牛相觸圳取水口上游，埔里鎮有1400多公頃茭白筍田，需要全時流動且潔淨的水源，在上游設置廢棄物掩埋場，並不適宜。

而農民擔心掩埋物包括汙泥、爐渣、底渣、飛灰，縣府是否有能力防止廢棄物造成水源汙染、她也擔心這些掩埋物，是否會因下雨滲透汙染，縣府需提出確切的數據，不要讓居民擔心。

環保局長李易書說，業者申請內容主要為營建廢棄物、陶瓷磚瓦，並承諾協助政府處理焚化爐飛灰固化物，這些掩埋物不會產生水，也沒有收汙泥、爐渣，底渣也不會進場。

他說，飛灰是垃圾焚燒後蒐集的懸浮微粒，最好的處理方式是固化掩埋，南投縣外運垃圾收回的飛灰，現在運到高雄的廢棄物掩埋場掩埋，費用相當高。業者則承諾，未來會協助縣府處理運回的飛灰。

他說，這些掩埋物不會產生廢水，且依據掩埋場設置規範，當天進場就需覆土，掩埋場廢水原則很少。雖然鄰近水源地，並非位在水質水源保護區，縣府才受理業者申請，現在仍在申請土地變更階段，未來還有一年的環境影響評估工作。

南投縣長許淑華說，環境部長彭啟明視察南投垃圾處理，提到「不能只要台積電、不要焚化廠」她感觸很深，南投有好山好水，但垃圾須要自己處理，不可能一直運到外縣市。嫌惡設施不可能都不要，否則將來面臨問題更嚴重，這是艱困的挑戰。

業者依法申請、也提出回饋機制，且掩埋場還要通過環評，如果環評不適合，就沒有後續問題。縣府的責任是嚴格把關，將環評內容結果和數據，向縣民和議會報告。