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秋颱太多彰化紅龍果受不了 產量少又平價農民歎歹年冬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣紅龍果受創，產量減少三成。記者簡慧珍／攝影
彰化縣紅龍果受創，產量減少三成。記者簡慧珍／攝影

今年秋颱接力生成，無論有沒有登台，外圍環流不是風大就是下雨，彰化縣紅龍果受重創減產至少三成，量少卻沒帶動價格上揚，時序入冬日照時間縮短，農民改為電照幫助紅龍果生長，電費墊高成本，幾乎打平成本，不禁大歎今年歹年冬。

彰化縣二林鎮農會今邀請中正國小親師生約70人，到新科紅龍果園參加食農教育，二林鎮紅龍果產銷班長謝新科解說紅龍果栽種、採果等技巧，用切片紅龍果、起司、火腿片、二林生產的小黃瓜，教做紅龍果三明治，美味又營養。

謝新科談到今年紅龍果收成時指出，往年10月幾乎沒颱風，今年到11月都還有颱風生成，一個接一個，颱風來襲前吹焚風，颱風無論有沒有登台都風勢較強或下雨，紅龍果實稍被吹風就表皮刮傷，下雨土壤過濕根系容易腐爛，平均減產三成，有的果農因園區地勢較低積水，紅龍果根系九成爛光沒收成。

謝新科表示，紅龍果（紅肉、白肉）產地價未因減產而上漲，每公斤50多至70多元，因冬季日照時間縮短，果農必須用電照幫助紅龍果生長，電費占生產成本約一半，再扣除肥藥、人工等支出，電照紅龍果（冬果）的成本與售價幾乎打平，跟數年前冬果在北農拍賣每公斤220元有利潤不可同日而語，如果無法拉抬產地價格，果農只能過個歹年冬。

南投縣紅龍果種植面積504公頃，位居全台第一，彰化縣431公頃屈居第二，二林鎮種植267公頃是全縣也是全台紅龍果面積最大。二林鎮農會總幹事邱士平說，鎮農會開辦食農教育，引領學校親師生認識從產地到餐桌，也讓民眾知道農業發展現況，透過食農教育灌既「食在地」縮短碳足跡的概念。

彰化縣二林鎮農會邀請中正國小親師和小朋友到紅龍果園學習製作紅龍果三明治。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農會邀請中正國小親師和小朋友到紅龍果園學習製作紅龍果三明治。記者簡慧珍／攝影

紅龍果 食農教育

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