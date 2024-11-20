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秋颱太多彰化紅龍果受不了 產量少又平價農民歎歹年冬
今年秋颱接力生成，無論有沒有登台，外圍環流不是風大就是下雨，彰化縣紅龍果受重創減產至少三成，量少卻沒帶動價格上揚，時序入冬日照時間縮短，農民改為電照幫助紅龍果生長，電費墊高成本，幾乎打平成本，不禁大歎今年歹年冬。
彰化縣二林鎮農會今邀請中正國小親師生約70人，到新科紅龍果園參加食農教育，二林鎮紅龍果產銷班長謝新科解說紅龍果栽種、採果等技巧，用切片紅龍果、起司、火腿片、二林生產的小黃瓜，教做紅龍果三明治，美味又營養。
謝新科談到今年紅龍果收成時指出，往年10月幾乎沒颱風，今年到11月都還有颱風生成，一個接一個，颱風來襲前吹焚風，颱風無論有沒有登台都風勢較強或下雨，紅龍果實稍被吹風就表皮刮傷，下雨土壤過濕根系容易腐爛，平均減產三成，有的果農因園區地勢較低積水，紅龍果根系九成爛光沒收成。
謝新科表示，紅龍果（紅肉、白肉）產地價未因減產而上漲，每公斤50多至70多元，因冬季日照時間縮短，果農必須用電照幫助紅龍果生長，電費占生產成本約一半，再扣除肥藥、人工等支出，電照紅龍果（冬果）的成本與售價幾乎打平，跟數年前冬果在北農拍賣每公斤220元有利潤不可同日而語，如果無法拉抬產地價格，果農只能過個歹年冬。
南投縣紅龍果種植面積504公頃，位居全台第一，彰化縣431公頃屈居第二，二林鎮種植267公頃是全縣也是全台紅龍果面積最大。二林鎮農會總幹事邱士平說，鎮農會開辦食農教育，引領學校親師生認識從產地到餐桌，也讓民眾知道農業發展現況，透過食農教育灌既「食在地」縮短碳足跡的概念。
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